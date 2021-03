Hrvatski izbornik objavio je popis uoči okupljanja o nove akcije Vatrenih

Izbornik hrvatske A reprezentacije, Zlatko Dalić, objavio je popis igrača za početak Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će krajem 2022. godine biti održano u Kataru.

Dalić pozvao je 24 igrača te je uputio pretpozive Ivi Grbiću, Mili Škoriću, Marinu Pongračiću, Tomi Bašiću i Kristijanu Lovriću.

“Na popisu nema iznenađenja, ovo je momčad koju smo gradili kroz kvalifikacije za EURO i prošlogodišnju Ligu nacija. Iako nas čeka zahtjevna skupina, imam puno vjere u ovu ekipu i s velikim optimizmom krećemo u novi ciklus jer sam duboko uvjeren da imamo kvalitetu za izboriti Svjetsko prvenstvo – a to je, naravno, naš osnovni cilj u ovim kvalifikacijama”, izjavio je izbornik Dalić.

Dalić je poželio sreću mladoj reprezentaciji na Europskom prvenstvu:

“U dogovoru s izbornikom U-21, Igorom Bišćanom, u ovom će terminu Domagoj Bradarić biti član mlade reprezentacije, koja ne može računati na suspendiranog Sosu na toj poziciji. Domagoj tu sigurno može dati značajan doprinos tijekom Europskog prvenstva, koje je kao natjecanje jako vrijedno iskustvo za mladog igrača. Igoru i njegovoj momčadi želim puno sportske sreće u Sloveniji!”

“Raduje me što u ovom trenutku nemamo ozbiljnijih problema s ozljedama, a nadam se da će tako ostati i do okupljanja. Želimo dobar start i zbog samih kvalifikacija, ali i kao uvod u EURO, a za to ćemo uz kvalitetu morati pokazati maksimalan pristup, koncentraciju i zajedništvo. Raspored je zgusnut, nećemo imati vremena za ozbiljne treninge, pa će fokus biti na dobroj mentalnoj i taktičkoj pripremi kako bismo bili na najboljoj mogućoj razini s obzirom na te okolnosti. Optimist sam i jako se veselim okupljanju, kao i naši reprezentativci”, zaključio je izbornik.