Mislav Oršić pridružit će se A reprezentaciji za listopadske utakmice protiv Švicarske🇨🇭, Švedske🇸🇪 i Francuske🇫🇷. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić aktivirao je Oršićev pretpoziv nakon što je u nedjelju ozlijeđen Ante Rebić.