DALIĆ PO PRVI PUT PROGOVORIO O PROBLEMIMA S KOJIMA SE NOSIO RUSIJI: ‘Nikad neću biti ponosan na tu odluku’

Izbornik je otkrio s čim se sve morao nositi na SP-u

Prvi hrvatski, ujedno i najveći regionalni sajam sporta i sportska konferencija Sport Fest otvoreni su u petak u sportskoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu kojih će svoja iskustva s posjetiteljima podijeliti brojna velika sportska imena poput Željka Mavrovića, Line Červara, Zlatka Dalića, Željka Jerkova, Martina i Valenta Sinkovića i Tomislava Paškvalina.

Riječ je o manifestaciji kojoj je cilj objediniti strast prema sportu i zdrav način života, spojiti sportske profesionalce, klubove, udruge i saveze s entuzijastima, lokalnim i državnim institucijama te predstaviti sve koji imaju aktivne veze sa sportom odnosno sportaše i rekreativce, proizvođače sportske opreme i prehrane te kompanije i udruge koje se bave uslužnim djelatnostima u sportu. Time, kako je istaknuo porečki gradonačelnik Loris Peršurić, Poreć će u iduća tri dana postati glavni sportski grad Hrvatske.

Nitko nije vjerovao

Kao uvod u trodnevno sportsko druženje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić još jednom se osvrnuo na veliki uspjeh reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji istaknuvši kako unatoč tomu što je od tog velikog uspjeha i osvajanja titule svjetskih viceprvaka prošlo godinu i pol dana emocije, ponos i zadovoljstvo su uvijek prisutni.

“Osvajali smo titule u rukometu, vaterpolu i drugim sportovima, ali nogomet je nešto što je učinilo Hrvatsku sretnom i ponosnom,” istaknuo je Dalić dodavši kako je uspjeh tim veći jer, kako je rekao “nitko nije vjerovao u nas na početku, ali smo mi svojim stilom, igrom i ponašanjem napravili to da cijeli svijet vjeruje u Hrvatsku.”

“U finalu je 95 posto svijeta bilo za nas, no nismo uspjeli, ali moramo biti ponosni na ovo srebro,” naglasio je Dalić dodavši kako je od početka vjerovao u sebi i u ove igrače.

Slučkj Kalinić

“Imao sam na okupu vrhunske igrače koji igraju u svjetskim klubovima, koji imaju u životu sve riješeno, financijski i u svakom smislu. Tu je ego bio jako veliki i tu nastaje problem kako taj ego savladati. Svi smo morali svoj ego i osobni interes staviti po strani i posvetiti se sportu, odnosno reprezentaciji. Moram priznati nije to tako lagano išlo, trebalo je tu posložiti i uskladiti, nekima je to bila zadnja šansa na nekom velikom natjecanja. Bilo je sitnih problema, no u hodu smo rješavali, dogodio se ujedno i slučaj Kalinić. Nikad neću biti ponosan na tu moju odluku jer jednostavno to nije moj stil, no ispostavilo se na kraju da su te odluke bile dobre i kvalitetne,” poručio je izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Bivši nogometni sudac Mateo Beusan na konferenciji u Poreču govori na temu “Kako je VAR promijenio nogomet” te je u izjavi za Hinu kazao kako je još za vrijeme Svjetskog prvenstva tvrdio kako “VAR čisti nogomet” i kako je on potreban.

“Bilo je grešaka, bit će i ubuduće, ali će tih pogrešaka biti u znatnoj mjeri manje. Na svakoj utakmici imate jedan do barem tri vidljiva gledanja VAR-a. VAR u Hrvatskoj uskoro stiže, prvih šest mjeseci bit će grešaka, ali to je budućnost,” ustvrdio je Beusan.