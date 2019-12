Vatrene čekaju teke utakmice idućeg ljeta

Hrvatska nogometna reprezentacija na Europskom prvenstvu 2020. godine igrat će u skupini D zajedno s reprezentacijama Engleske i Češke, te pobjednika play-offa između Škotske, Izraela, Norveške i Srbije odlučeno je na ždrijebu koji je u subotu održan u Bukureštu.

“Nisam nezadovoljan skupinom, no znamo da nema lakih suparnika i lakih utakmica. Bilo nam je važno izbjeći Portugal iz treće jakosne skupine, a ponovno smo dobili Engleze, s kojima ćemo na Wembleyju otvoriti svoj nastup na Europskom prvenstvu. Bit će nam jako teško, no spremni smo na to. Najvažnije je da svi igrači budu zdravi i spremni”, rekao je Zlatko Dalić, čije riječi prenosi službena stranica HNS-a.

Htio izbjeći Hrvatsku

“Mislim da nas je engleski izbornik htio izbjeći, tako smo razgovarali prije ždrijeba, no nismo si to uspjeli priuštiti ni on niti ja. Englezi su moćna momčad, pogotovo na Wembleyju, no imat ćemo i mi svoju podršku u toj reprizi Lige nacija i polufinala Svjetskog prvenstva”, dodao je. Stručni će stožer biti spreman na sve opcije kada se kompletira sastav skupine.

“Nepoznavanje trećeg suparnika u skupini malo otežava pripremu, no vidjet ćemo tko će proći u ožujku. Tko god prođe, bit će nezgodan, no posebno bi nezgodni mogli biti Škoti kao domaćini u Glasgowu, a Srbija također ima dobru reprezentaciju”, kaže Dalić.

Hrvatska će baza, po svemu sudeći, također biti na Otoku.

“S obzirom da igramo u Londonu i Glasgowu, mislim da je najbolje i najkvalitetnije rješenje tamo naći pravi kamp te tamo boraviti za vrijeme Europskog prvenstva”, zaključio je izbornik.