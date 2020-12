DALIĆ OTKRIO TKO BI VATRENIMA MOGAO BITI ‘NAGAZNA MINA’ NA EURU: ‘Bit će motivirani protiv nas. Glavna prednost im je izbornik’

Pred Vatrenima je Euro i novi ciklus kvalifikacija

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić dao je veliki intervju za službenu stranicu Međunarodne nogometne federacije Fife, na u kojem se osvrnuo na nogometnu 2020. i najavio izazovnu 2021. godinu Vatrenih. Intervju je objavljen i na službenoj stranici HNS-a te ga prenosimo u cijelosti.

Gospodine Daliću, na putu prema Kataru čekaju vas Rusija, Slovačka, Slovenija, Cipar i Malta. Što mislite o vašoj kvalifikacijskoj skupini za SP?

Ne postoje lagane skupine, jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo san za svaku naciju. Imamo tešku skupinu, ali prihvaćamo ulogu favorita – najbolja smo momčad među nositeljima i aktualni doprvaci svijeta, ali uvažavamo sve protivnike u skupini. Igrali smo protiv Slovaka u kvalifikacijama za Euro i oni nas jako dobro poznaju – dokazali su kvalitetu plasmanom na Euro u dodatnim kvalifikacijama. Rusija nam je bila jako težak protivnik na Svjetskom prvenstvu, na kojem je pobijedila Španjolsku, što dovoljno govori o njezinoj kvaliteti. Slovenija napreduje pod vodstvom izbornika Matjaža Keka, koji je radio u Hrvatskoj i jako nas dobro poznaje, a naši će susjedi biti vrlo motivirani da se dokažu protiv nas. Na kraju, Cipar i Malta također su među najboljim momčadima u svojim jakosnim skupinama pa možemo konstatirati da će skupina biti vrlo izazovna. Međutim, vjerujemo u svoju kvalitetu i puni smo samopouzdanja pred početak kvalifikacija.

Kakvi vas izazovi očekuju u kvalifikacijskom ciklusu?

Očito je da će raspored biti vrlo gust u ožujku i rujnu s trima utakmicama u jednom tjednu. Gotovo da nećemo imati vremena za trening, a, uzimajući u obzir duga putovanja, igračima će biti veliki izazov odigrati tri tako važne utakmice u kratkom razdoblju, pogotovo s obzirom na to da je njihov raspored u klubovima također prilično iscrpljujuć. Bit će važno jako dobro planirati i balansirati s igračkim kadrom kako bismo zaštitili igrače i istodobno ostvarili najbolji mogući rezultat. Međutim, sve će reprezentacije biti u istoj situaciji pa nam to ne može biti izgovor. Otežavajuća okolnost bit će činjenica da ćemo usred kvalifikacija igrati na Europskom prvenstvu, što je vrlo neobično, a predstavljat će problem svim sudionicima. Pogotovo što se lako može dogoditi da kvalifikacije započnete s jednom, a završite s drugom momčadi, jer je moguće da se poslije Eura neki igrači povuku iz reprezentacije. Postoji, dakle, mogućnost da ćemo se usred ciklusa suočiti s velikim promjenama u momčadi.

Što znate o Kataru?

Imao sam privilegiju raditi na Bliskom Istoku, u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da sam upoznat s kulturom i ljudima u toj regiji. Imam jako lijepe uspomene s Bliskog Istoka, uostalom tamo još uvijek imam puno dobrih prijatelja. Sve u svemu, siguran sam da ćemo imati sjajno Svjetsko prvenstvo u Kataru, jer će domaćini učiniti sve što je u njihovoj moći da nam pokažu svoje veliko gostoprimstvo.

Mislite li da će to biti posebno Svjetsko prvenstvo?

Da. Nadam se da će pandemija biti gotova i da ćemo imati priliku uživati ​​u Svjetskom prvenstvu na koje će doći navijači iz cijelog svijeta. Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo na Bliskom Istoku, ali ujedno i prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će navijači moći prisustvovati dvjema utakmicama u jednom danu, jer su stadioni blizu jedan drugome. Mislim da će navijači stvoriti izvrsnu atmosferu koja će biti slična onoj na Olimpijskim igrama. Stadioni će biti sjajni, a siguran sam da će domaćini napraviti odličan posao po pitanju organizacije, sigurnosti i svega ostalog kako bi se navijači dobro zabavili.

Osjećate li pritisak s obzirom na to da ste na Svjetskom prvenstvu 2018. godine došli do finala?

Mislim da ljudi razumiju da je 2018. bila posebna i da se to ne može ponavljati svake dvije ili četiri godine. Mislim da smo veći pritisak imali 2018. godine, jer smo znali da je Svjetsko prvenstvo u Rusiji vjerojatno posljednja prilika nekim senatorima u momčadi. Pritisak postoji jedino po pitanju plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru, jer želimo biti u društvu najboljih. Naravno, kad smo već tamo, znamo da imamo kvalitetu, talent i samopouzdanje pobijediti bilo koga u jednoj utakmici, ali jednako tako razumijemo da Hrvatska nije među najvećim favoritima, poput Francuske, Španjolske, Njemačke, Brazila, Argentine, Engleske, Italije, Belgije ili Portugala. Naravno, to ne znači da Hrvatska ne može napraviti impresivan povijesni niz, kao što smo to pokazali 1998. i 2018. godine, ali nemamo nikakav pritisak po tom pitanju.

Neki su se hrvatski igrači povukli poslije Rusije 2018. godine. Što možete reći o današnjoj hrvatskoj reprezentaciji?

Da, naša se momčad prilično promijenila od Rusije. Igrači poput Rakitića, Mandžukića, Subašića i Ćorluke više nisu s nama, ali imamo talentirane mlade igrače, koji dolaze i preuzimaju važne uloge. Iskoristili smo Uefinu Ligu nacija 2018. i 2020. godine kako bismo pružili priliku nekolicini novih igrača i prilično smo dobro prošli u kvalifikacijskom ciklusu za Euro 2020. Luka Modrić je i dalje naš vođa pa, uz Brozovića i Kovačića, i dalje imamo jednu od najboljih veznih linija na svijetu. Senatori poput Perišića, Vide i Lovrena pružaju nam prijeko potrebno iskustvo, a imamo i mladu snagu u Brekalu i Vlašiću, koji su dokazali svoj potencijal. Hrvatska reprezentacija, dakle, ima svijetlu budućnost.

Sljedeća godina bit će posebna jer se Euro igra usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Što vaša momčad može na Euru?

U Rusiji smo ostvarili svoje snove. Za sve nas koji smo sudjelovali u tom velikom uspjehu, to je bilo nezaboravno iskustvo, baš kao i za naše navijače. Međutim, to nam daje i dodatni motiv, jer znamo kako je posebno učiniti cijelu naciju radosnom i ponosnom. S trenutnom pandemijom koja traje i s toliko izgubljenih života, svjesni smo da će naš narod željeti da ga još jednom usrećimo, zato je naša obveza dati sve od sebe i ponoviti čaroliju iz Rusije. Kao što sam već spomenuo, postoji nekoliko momčadi koje su, objektivno, ispred nas u ovom trenutku. No, prilično smo sigurni u svoju kvalitetu i sigurno nikome nećemo priznati da je bolji od nas dok to ne dokaže na terenu. A to će biti vrlo teško izvesti, jer, ne samo da imamo kvalitetu, već i igramo s toliko strasti i zajedništva za Hrvatsku.

Kakva je vaša ukupna ocjena 2020. godine? Teška godina pogotovo zbog pandemije Covida-19?

Tijekom naših posljednjih utakmica u studenom rekao sam da jedva čekam da završi ova godina. Prije svega, poražavajuće je što je toliko ljudi širom svijeta izgubilo život. Također, “lockdown” i ostale mjere značajno su utjecali na ekonomsku situaciju, a nogomet se igrao bez navijača, što je neusporedivo s onime što smo imali prije pandemije. Nedostajala je emocija koju pružaju puni stadioni. Na kraju krajeva, uza sve ove mjere, prije utakmica smo više razmišljali o testovima i o tome tko je pozitivan, a tko ne, nego o taktikama, kondiciji ili bilo čemu drugome što je povezano s nogometom. Evo, upravo završava užasna godina, nadam se da ćemo svi imati puno bolju 2021. Svima u prvom redu želim puno zdravlja.