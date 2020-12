Hrvatski izbornik progovorio je o brojnim temama

Protekla je godina za sve nas bila teška i već sam govorio kako je bolje da što prije završi, ali učinjenim na nogometnom planu u globalu mogu biti zadovoljan. Nakon otkazivanja Europskog prvenstva pred nas su postavljena dva cilja i oba smo ostvarili. Prvi je bio ostanak u elitnoj skupini Liga nacija, iako moram biti pošten i kazati da smo to više izborili uz Božju pomoć nego vlastitim prezentacijama na terenu, a drugi je cilj bio da zadržimo status nositelja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. Ponavljam, ostvarenim mogu biti zadovoljan, iako ne mogu biti sasvim sretan, što zbog cjelokupne situacije s pandemijom, ozljeda i drugih problema koji su nam stvarali velik psihološki pritisak.

Poručio je to među ostalim izbornik Zlatko Dalić tijekom gostovanja u emisiji Hrvatskog radija Sport i glazba.

Teška godina

“Umjesto veselja i uspjeha na Europskom prvenstvu, proživjeli smo godinu u psihozi. Kad se samo sjetim neizvjesnosti s testovima na virus uoči utakmica Lige nacija, pa otužnog ambijenta bez publike… Nadam se da sve to nećemo morati proživljavati i u novoj godini”, dodao je. Ovog ljeta trebalo je biti održano Europsko prvenstvo, ali je odgođeno za iduće.

“Bili smo spremni za to natjecanje i nije nam bilo drago čuti za odgodu, ali barem smo dobili priliku kroz Ligu nacija isprobati još neke igrače koji mogu biti u konkurenciji. Znate da nisam sklon velikim rotacijama, ali situacija nas je navela da isprobamo što imamo i podvučemo crtu za početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. Moj stožer i ja tu smo crtu podvukli, ali u cijeloj priči važno će biti da nas posluži zdravlje, jer Hrvatska ipak nema toliko širinu izbora da nadoknadi pojedine izostanke”, naglasio je.

Osvrnuo se potom na Ligu nacija.

“Igrali smo zaista jake utakmice s vrhunskim suparnicima i jednim dijelom to nije dobro izgledalo, ali vjerujem da će nam ta iskustva koristiti u budućnosti, počevši od kvalifikacija za Katar. Da dođeš do vrha moraš proći razne kalvarije, što smo sada i prošli. Primali smo puno golova i ne bježim od te odgovornosti, no sve je to bila kombinacija kvalitete suparnika i naših rotacija i izostanaka. Obrana je, međutim, nešto na čemu moramo raditi i toga smo svjesni. Dotad je bitno da ciljeve ipak ostvarujemo, a dosad smo ih sve ostvarili. Od plasmana u Rusiju, preko pomlađivanja momčadi, pa do spomenutih ciljeva u 2020. godini”, rekao je Dalić i naglasio kako ni u težim trenucima ove godine nije požalio što je ostao na klupi Vatrenih nakon Rusije.

Osjećaj ponosa

“Porazi mi teško padaju i u zadnje vrijeme nisam bio sretan, ali skinuo sam si teret s leđa znajući da dajem sve od sebe. Ponos koji osjećam vodeći Hrvatsku ništa mi ne može nadomjestiti, a svjestan sam da neću tu biti vječno, već dok me drže rezultati”, poručio je pa je nekoliko rečenica posvetio nedavnom ždrijebu kvalifikacija za Mundijal, koji je smjestio Vatrene u skupinu s Rusijom, Slovenijom, Slovačkom, Ciprom i Maltom.

“Nezgodna konkurencija. Iz druge jakosne skupine mogla nas je dopasti teža ekipa od Slovačke, ali sve ostale su među boljima u svom jakosnom razredu i svaka od tih momčadi zaslužuje respekt. Protiv znanaca Slovaka, susjeda Slovenaca i Rusa čeka nas osobito težak i zahtjevan posao, ali vjerujem u ekipu i optimistično gledam prema ožujku. Nama je cilj plasman u Katar i moramo ga ostvariti, po mogućnosti kao prvi u grupi da ne bude dodatnih stresova, kaže Dalić, svjestan da će samo po sebi stresno i zahtjevno biti razdoblje istodobnih kvalifikacija za Mundijal i priprema za Europsko prvenstvo u lipnju.

Možda te natjecateljske utakmice budu i dobar podražaj uoči Eura, ali problem bi mogao biti gust raspored s tri utakmice u deset dana. Trebat će biti maksimalno koncentriran, premda ponavljam, u toj priči bit će najvažnije zdravlje igrača. Stožer i ja sve detaljno pratimo, iako manje putujemo, ali na vezi smo s igračima i znat ćemo probrati najbolje i najspremnije”, poručio je.