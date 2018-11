DALIĆ OTKRIO DETALJE VELIKE DRAME NA MAKSIMIRU: Izbornik ispričao kako su mu igrači otkazali poslušnost, osvrnuo se i na Lovrenov istup

Igrači su preuzeli rizik i na kraju im se to isplatilo.

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom još je jedna izrazito teška utakmica. Vatreni će u nedjelju u 15 sati istrčati na Wembley gdje će se s Engleskom boriti za mjesto koje vodi u završnicu Lige nacija.

Uoči utakmice Zlatko Dalić je rekao kako se u opet vlada atmosfera kao u Rusiji i da su Vatreni protiv Španjolske odigrali kao na SP-u. U razgovoru za Sportske novosti ispričao je jedan detalj s maksimirskog ogleda. Kod trećeg gola, naime, igrači su zanemarili njegove upute sa željom da dođu do pobjedničkog gola.

Pokazali karakter

“To je ta simbolika, tu pokazuju karakter. Meni Šime Vrsaljko kaže ‘Idem zabiti gol’ kad sam vikao na njega da se vrati natrag. Da su kojim slučajem Španjolci došli do lopte i napravili kontru, da su nam zabili, svi bi popljuvali mene i ekipu da nije slušala i odradila što je trebalo. I što sam tražio. Ali igrači su preuzeli rizik koji se isplatio. Nekad ti se rizik isplati. Oni su to napravili. Baš su htjeli dati gol i otišli su svi u napad. To se rijetko gdje vidi”, ispričao je Dalić.

Enrique mu čestitao

“Ne mogu to ni opisati. Da smo iz toga primili gol, bio bi potop. Sve bi nas izvrgnuli žestokim kritikama. Za mene bi komentirali ‘kako mu to ekipa ode, ne vraća se, ne slušaju ga'”, dodao je.

Poslije susreta dosta je prašine podigao Dejan Lovren. rekao je kako su Španjolci nekulturni i da im nisu čestitali na pobjedi.

“Tko je o kome što rekao, neću komentirati. Meni je Luis Enrique čestitao. I ja sam njemu nakon 6:0 u Španjolskoj. To je normalno, ako netko nije došao pozdraviti, to je njihov problem, ne naš”, poručio je Dalić.