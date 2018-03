DALIĆ OSTAJE BEZ NAJVEĆIH ZVIJEZDA ZA MEKSIKO: Hoće li u ovom sastavu Vatreni zaigrati s Peruom?

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić najavio je da će poslije utakmice s Peruom pustiti nekoliko igrača te oni neće biti na raspolaganju za susret s Meksikom.

“Imamo brojne zahtjeve od klubova da oslobodimo njihove igrače druge utakmice i to ćemo napraviti. Ne mogu kazati točno koliko imena i koja su to, no protiv Perua će igrati najjači sastav, i to neću rano mijenjati, da ću im da budu na travnjaku cijeli susret ili većinu utakmice, a ostali će dobiti šansu s Mekskom”, kazao je Dalić za Sportske novosti.

Nagađa se da će osloboditi Subašića, Modrića, Rakitić, Mandžukića i Brozovića sigurno, a vjerojatno i Perišića te Nikolu Kalinića.Na konferenciji za novinare izbornik je najavio u kakvoj će formaciji zaigrati.

Otkrio formaciju

“Igrat ćemo protiv Perua kao i u tri prijašnje utakmice, u sustavu 4-2-3-1. Razmišljao sam o tome, ali nemamo mnogo vremena. Međutim, dobro je što smo ovdje i što igramo protiv Južnoamerikanaca. Tražio sam snažne suparnike, dobio sam ih, i nadam se dobrom iskustvu u ove dvije utakmice”, rekao je.

Ovo sve znači da bi Vatreni protiv Perua mogli zaigrati u sljedećem sastavu: Subašić – Vrsaljko, Ćorluka, Vida, Strinić – Rakitić, Badelj – Kramarić, Modrić, Perišić – Mandžukić.

U drugoj varijanti Perišić bi se mogao naći na desnoj strani umjesto Kramarića, dok bi na desnu prešao Mandžukić, a mjesto u napadu zauzeo Kalinić.