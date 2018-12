DALIĆ NA RUBU SUZA POSLAO UPOZORENJE: ‘Od stare slave se ne živi, a moje imenovanje bila je jako hrabra odluka’

Pred Vatrenima su kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

Izbornik hrvatske ogometne reprezentacije Zlatko Dalić obratio se okupljenima tijekom Skupštine HNS-a, koja je održana u četvrtak. Još je jednom emotivno proživio prisjećanje na uspjeh Vatrenih u Rusiji.

Zahvalio Savezu

“Koliko god puta vidjeli ove slike, svaki puta izazivaju iste emocije, gotovo suze. To nikad nećee proći. Iza nas je najveća godina hrvatskog nogometa, za koji su najzaslužniji igrači hrvatske reprezentacije i hvala im na tome. Hvala Hrvatskom nogometnom savezu na podršci, pomoći i suradnji bez koje ne bi bilo moguće to sve napraviti. Prije svega hvala Savezu i predsjedniku na povjerenju koje ste mi ukazali da vodim ovu reprezentaciju – to je tada bila jako hrabra odluka”, rekao je.

“Hvala svima koji radite za nogomet u svojim sredinama. Ovo nije moj uspjeh, uspjeh samo igrača, već svih nas i svih vas – svi živimo nogomet i radimo za nogomet. Stoga bih volio da se nastavi ovo zajedništvo koje sada imamo jer samo tako možemo i dalje imati dobre rezultate. Pred nama su kvalifikacije za Europsko prvenstvo: emocije su tu, ali od stare slave se ne živi. Okrećemo se Euru, imamo sjajne igrače, ali moramo nastaviti biti zajedno i rezultat će doći. Želim vam čestit i blagoslovljen Božić i uspješnu 2019. godinu, i nogometu i cijelom našem sportu. Hrvatska mora biti iznad svih nas”, zaključio je izbornik.