Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić priznao je da je njegova momčad zasluženo poražena od Švedske u predzadnjem kolu ovogodišnjeg izdanja Lige nacija te da sada “vatreni” trebaju popraviti dojam i pokušati pobijediti Portugal u utorak u Splitu.

“Čestitamo Švedskoj na pobjedi, bili su bolji od nas, pogotovo u prvom poluvremenu, kada nismo odgovorili na njihovu agresivnost, brzinu i pokretljivost. To je bio naš problem. U drugom poluvremenu bili smo bolji, agresivniji i kompaktniji, no to nije bilo dovoljno. Tada smo pokazali volju i energiju, to je ono pozitivno s ove utakmice”, izjavio je izbornik Dalić na konferenciji za medije nakon dvoboja u kojem je Švedska slavila sa 2-1 čime se izjednačila s tri boda na ljestvici s Hrvatskom.

Dalić nije bio iznenađen igrom suparnika.

“I u Zagrebu je pokazala dobru igru, a protiv Portugala i Francuske nedostajalo joj je malo sreće. Imaju dobre pojedince, a odigrali su dobro i kao momčad”, pohvalio je Šveđane hrvatski izbornik, a posebno dobar dojam na njega ostavio je Dejan Kuluševski.

“Opravdano je proglašen igračem utakmice, pokazao je veliku kvalitetu. Švedska je dobila sjajnog individualca koji može igrati na više pozicija, a dobar je i u Juventusu. Mlad je i bit će godinama na visokoj razini, impresionirao me.”

Dalićeva momčad u Solni nije ispunila cilj osiguravanja opstanka u elitnom razredu Lige nacija. O konačnom redoslijedu na začelju odlučivat će posljednje kolo u kojem Francuska i Portugal više nemaju rezultatski imperativ, jer su Francuzi pobjedom u Lisabonu osvojili prvo, a Portugalci drugo mjesto. Između Švedske i Hrvatske će u slučaju istog broja bodova odlučivati ukupna gol-razlika koja je u ovom trenutku identična, ali su “vatreni” u prednosti zbog više postignutih pogodaka.

“Portugal i Francuska već znaju svoje pozicije, no velike su momčadi i neće se opustiti u zadnjem kolu. Mi moramo pokušati popraviti dojam i rezultat te pokušati pobijediti Portugal. Naš je cilj ostati u elitnoj skupini, to nam je kao svjetskim doprvacima jako važno i sve ćemo napraviti da ostanemo”, poručio je Dalić te dodao:

“Radimo laganu smjenu generacija, imamo problema. Nije lagano vrijeme za nas, nedostajalo nam je sedam ili osam prvotimaca i jedva čekamo da sve ovo završi.”