DALIĆ JE SKUHAO NEŠTO NEOČEKIVANO ZA SLOVENCE: Imamo jako zanimljivu situaciju u vezi i napadu. Evo kako bi Vatreni trebali izgledati

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu u Ljubljani od 20.45 igra prvu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine i to protiv Slovenije. Uoči utakmice izbornik Zlatko Dalić susreo se s nekoliko problema. Ostao je bez pomoći Ante Rebića i Brune Petkovića, dvojice igrača iz udarne postave i dvojice koji su esencijalni za odigravanje njegove idealne 4-2-3-1 formacije.

Osim toga, Dalić je ostao i bez prvog pomoćnika Ivice Olića koji je odlučio baš sada preuzeti vruću klupu svog bivšeg kluba moskovskog CSKA. No, Dalić je bio optimističan u najavi, a kako se moglo vidjeti na treningu, među dečkima vlada vrlo dobro raspoloženje.

E sada, postavlja se, dakako, pitanje kako će Hrvatska izgledati protiv Slovenije i tko će igrati?

Kako će igrati?

Izbornik je do sada isprobavao nekoliko varijanti u nekoliko formacija, od klasične 4-2-3-1, do 4-4-2, 3-5-2 i na koncu 4-3-3 koju bi mogao koristiti i protiv Slovenije. Što se obrane i golmana tiče, tu vjerojatno neće biti previše dvojbi. Na vratima je zacementiran Dominik Livaković, a u liniji ispred njega trebali bi biti Dejan Lovren i, prema svemu sudeći, Domagoj Vida na stoperskim pozicijama, dok će na bekovima vjerojatno igrati Šime Vrsaljko s desne strane i Borna Barišić s lijeve strane.

E sada dolazimo do zanimljive situacije. Tko će igrati u veznom redu, to ponajviše ovisi o formaciji koju će Dalić koristiti. Ova 4-3-3 formacija je, de facto, 4-4-2 romb jer u vezi koristi četvoricu srednjih veznik, Luku Modrića, Matea Kovačića, Marcela Brozovića i Nikolu Vlašića u rombu, a ispred njih postavlja dvojicu napadača, a tamo bi kako stvari stoje trebali igrati Andrej Kramarić kao centarfor i Ivan Perišić kao neki hibridni drugi napadač sa širokim radijusom igre pretežito prema lijevoj strani. U tom bi slučaju ovaj najistureniji veznjak, Vlašić, također imao oveći radijus kretanja, ali na desnu stranu pa onda tu dolazi do transformacije i ova formacija se zapravo može gledati i kao 4-3-3.

U slučaju da se Dalić ipak ne odluči na ovu riskantniju varijantu i vrati se klasičnoj 4-2-3-1 onda iz igre otpada gotovo sigurno Mateo Kovačić i Dalić će u tom slučaju uvesti na desno krilo, vjerojatno, Josipa Brekala. Formacija 4-3-3 puno je bolja opcija, ponajprije zbog toga što Dalić onda ima gomilu rješenja u napadu, jer na te dvije napadačke pozicije mogu igrati gotovo svi ofenzivci koje ima u rosteru. Dalić nema previše opcija na krilima, to jest ima, ali pretežito na lijevoj strani gdje igraju Mislav Oršić, Ivan Perišić, Josip Brekalo i debitant Kristijan Lovrić, dok na desnoj strani jedno iskoristiti može Brekala i Andreja Kramarića. Dakle, ako se odluči na 4-2-3-1 moglo bi biti dosta “frkovito” na krilnim pozicijama i u napadu. Problem bi onda bio taj što Kramarića ne bi mogao koristiti na centarforu, a tamo mu onda preostaje samo jedan pravi napadač, Ante Budimir.

Rizik s 4-3-3

Kao što smo rekli, na pozicijama centarfora i druge špice mogu igrati gotovo svi ofenzivci. Oršić je u Dinamu tako već odigrao gomilu utakmica pogotovo na poziciji drugog napadača. Perišić se pokazao sjajnim odabirom za tu ulogu još prošle jeseni, a Kramariću odgovara imati podršku u napadu. Budimir, kao visoki centarfor i igrač sa solidnim duelom, dobrom skok igrom i osjećajem za prostor, idealan je partner u napadu i za Oršića i za Kramarića, a ne vidimo zašto ne bi bio kompatibilan i sa Brekalom i Perišićem. Isto tako Dalić može kombinirati čak i s dvojicom krila u špici, kao što je to napravio jesenas kada su protiv Šveđana igrali Perišić i Brekalo, a može u neku varijantu, s nekima od njih, možda najbolje s Budimirom, isprobati Oršića ili Lovrića. Bit će to prava križaljka, ali vjerujemo da će od prve minute ići s Perišićem i Kramarićem kao najisturenijim.

Dakako, moramo spomenuti i rizik odigravanja ovakve 4-3-3/4-4-2 romb formacije. Ona svakako nosi određenu dozu rizika jer nastaje “meki trbuh” na bočnim pozicijama. Bekovi će, u ovom slučaju imati izuzetno težak posao jer u napadu će morati služiti kao krila, a opet moraju se i na vrijeme vratiti u obranu. Srećom obojica, i Barišić i Vrsaljko, imaju solidnu moć ponavljanja, ali ako se Dalić odluči za ovu varijantu, imat će pakleni posao i mogli bi se silno potrošiti.

