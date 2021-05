DALIĆ DEMANTIRAO LOVRENOVE EKSPLOZIVNE IZJAVE: ‘Da se dogodilo to što on govori, ja bih sigurno reagirao i otišao bih’

Lovren je nakon prošlog ciklusa kvalifikacija za SP 2022. godine, rekao kako postoje određeni problemi između starijih i mlađih igrača

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, u ponedjeljak ujutro održao je medijsku konferenciju na kojoj je objavio popis igrača koje će voditi na nadolazeće Europsko prvenstvo.

Međutim, govorio je Dalić i o izjavi Dejana Lovrena iz ožujka koja je podigla jako puno prašine. Lovren je nakon prošlog ciklusa kvalifikacija za SP 2022. godine, rekao kako postoje određeni problemi između starijih i mlađih igrača u reprezentaciji.

Dalić ga je sada odlučno demantirao. “Meni je žao što je tako ispalo, ali nema nikakvog sukoba. Potrebna je kemija kakvu smo imali u Rusiji. Tamo smo to imali i zato nam nitko nije ništa mogao. To nije preko noći stvoreno. Da je bilo nekih sukoba, ja bih sigurno reagirao. Da je bilo, ja tu ne bih bio. Otišao bih”, rekao je Dalić.

A podsjetimo samo što je Lovren rekao nakon prošlog ciklusa i čime je to uzburkao duhove.

“Izbornik je u pravu. Ne bih ulazio u detalje, ali mislim da se novi dečki u reprezentaciji moraju dokazati. To ću kazati i to smo im mi stariji rekli u lice. Oni se moraju dokazivati iz dana u dan i to ne samo na utakmicama nego i na treninzima. Ne smiju misliti da su u reprezentaciju došli samo tako, nego da pokažu zašto su zaslužili poziv. Mi stariji igrači to vidimo i dobro znamo da je prije bilo drukčije… Kad smo mi kao mlađi dolazili u reprezentaciju, ginuli smo na svakom treningu samo da uđemo u postavu. Danas novi klinci sve olako shvaćaju i svoj stav prema reprezentaciji i nama starijima moraju promijeniti. Oni to znaju, mi smo im to rekli. Ne krivim ih previše, mladi su, druga su vremena i vjerujem da će sve doći na svoje, da će se i oni malo opustiti kroz pripreme. Moraju pratiti nas starije”, izjavio je tada Lovren.