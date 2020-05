Talijanska Roma ne odustaje od Dejana Lovrena. Prije malo manje od godinu dana, tijekom prošlog ljetnog prijelaznog roka, hrvatski branič bio je na korak do transfera u redove bivšeg talijanskog prvaka.

Na koncu im je bio preskup pa su odlučili na posudbu dovesti zvijezdu Manchester Uniteda Chrisa Smallinga. Englez je do prekida sjajno odrađivao sezonu i Roma bi ga rado otkupila, ali im je navodno preskup. United za njega želi 18 milijuna eura, dok bi Lovrena, koji se procjenjuje na 15 milijuna eura, mogli dobiti po nižoj cijeni.

