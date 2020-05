“Uvijek kad mi je bilo najteže, pronašla sam način da se vratim. Nema plakanja. Moram naglasiti da je uz mene uvijek bio moj trener i prijatelj Juraj Dusparić koji mi je uvijek pružao ruku kad sam bila na dnu“, rekla je Tereza

Nakon što su tenisači, kao i svi ostali sportaši, bili primorani na dugu pauzu, naglo se raspored „zagužvao“. Osijek će od 4. do 7. lipnja ugostiti najbolje hrvatske tenisače i tenisačice, dok već 15. lipnja u Beogradu bivši srpski tenisač Janko Tipsarević također organizira poprilično jak turnir. Na oba će turnira nastupiti hrvatska tenisačica Tereza Mrdeža.

Tereza je ovu sezonu počela solidno, ali je njenu dobru formu zaustavila pauza. Imat će u lipnju trenutno 230. tenisačica svijeta priliku pokazati da joj je mjesto puno više na WTA ljestvici, a za Net.hr otkrila je kako teku njene pripreme, ali i progovorila o nekim aktualnim zbivanjima u svijetu tenisa.

“Prije svega želim reći svaka čast Donni Vekić i njenim roditeljima što su nas okupili na ovom turniru u Osijeku, jako se veselim tom turniru. Mislim da ja nikad nisam bila više aktivna nego sad tijekom pauze. Radila sam sve moguće, od vježbi snage do trčanja i vožnje biciklom. ‘Krala’ sam vrijeme u dvoranama kad god se moglo. Baš sam se posvetila sebi i uz pomoć nutricionista Tonija Radovčića uspjela posložiti prehranu, što je jako teško tijekom sezone“, rekla je nam je 29-godišnja tenisačica.

Suosjećam s Anom Konjuh

Kad je pričala o nutricionizmu, upitali smo je što misli o metodama prehrane i treninga koje je Novak Đoković iznio u javnosti proteklih dana.

“Sve su te metode individualne. Ono što funkcionira za njega, ne mora značiti da će biti dobro i za mene. Svatko mora pronaći ono što je dobro za njega. On oko sebe skuplja stručne ljude i očito je da sve što promovira za njega itekako funkcionira“, rekla je Tereza.

Turnir u Osijeku, baš kao i onaj u Srbiji igrat će se pred praznim tribinama. Marin Čilić nedavno je izjavio da će Grand Slamovi bez publike pomalo izgubiti na važnosti. Tereza tvrdi da joj to neće ni najmanje smetati.

“Svejedno mi je pred kim ću igrati, nije mi to uopće bitno. Sretna sam samo da ću se vratiti tenisu i da će se nastaviti odigravati turniri. Između ostalog, i zbog financija“, priznala je Tereza o kojoj je nedavno u javnosti izašla priča da je svu zaradu od turnira, koja je iznosila oko tri milijuna kuna – potrošila.

“Istina je da sam potrošila taj novac. U profesionalnom tenisu vam je to tako. Novac ode na opremu, trenere, smještaj, putovanja i sve ostale troškove. Imala sam i gadnih ozljeda, i to u najgorem trenutku u karijeri, kad sam bila 150. na WTA ljestvici i igrala Grand Slamove. Bilo je to prije četiri-pet godina. Zato mi je žao zbog Ane Konjuh i zbog svega što ona proživljava. Suosjećam s njom“, rekla nam je Tereza.

Iza nje su uistinu brojni zdravstveni problemi. Operirala je lijevi ručni zglob kad je imala 16 godina, nedavno je prošla i operaciju ramena, a dijagnosticirana joj je i astma te je u jednom trenutku karijere preboljela i mononukleozu.

“Uvijek kad mi je bilo najteže, pronašla sam način da se vratim. Nema plakanja. Moram naglasiti da je uz mene uvijek bio moj trener i prijatelj Juraj Dusparić koji mi je uvijek pružao ruku kad sam bila na dnu“, rekla je Tereza.

Tenisačima se nudi da namjeste meč

Nedavno smo svjedočili doživotnoj suspenziji 21-godišnjeg tenisača Youssefa Hossama koji je kažnjen zbog namještanja mečeva. Tereza nam je iz perspektive profesionalne tenisačice objasnila koliko je to zapravo česta pojava.

“Na slabijim se turnirima tenisačicama i tenisačima nudi da namjeste meč. Te ponude stižu od ljudi koji se bave klađenjem. Osobno nikad nisam dobila takvu ponudu i sigurno ju nikad ne bih prihvatila. Da sam ikad to napravila, sad bih bila milijarderka. Znali su mi nekad zbog poraza psovati sve živo i neživo. Bilo je gnjusnih komentara. Sve to zbog klađenja“, priznala nam je Tereza koja kritike nekad prima i preko društvenih mreža. Kaže da ih ne voli, ali priznaje da su profesionalnim sportašima danas potrebne.

“Društvene mreže su trend i treba ih pratiti. Svatko ih danas mora imati od nas sportaša. Ne vodim ih sama, nego ih vodi moj prijatelj Maks za mene“, rekla je Tereza.

Kako joj je karijera bila isprepletena usponima i padovima, ne usudi se prognozirati budućnost.

“Nemam nikakav plan jer mi se nikad nijedan plan nije ostvario. Neka ne bude po planu, neka bude po sudbini. Želim samo da budućnost bude bolja od prošlosti“, zaključila je razgovor Tereza.