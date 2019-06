‘DA SAM JA SPREMAN I DA MI DOĐE NEKI DEBELJKO KOJI SE SKINUO S ALKOHOLA…’: Kralj Cigana ponovno oduševio izjavama

Uoči svoje borbe uzrmao boksački svijet izjavama

Britanski 30-godišnji boksač Tyson Fury, koji se u Las Vegasu priprema za dvoboj protiv Nijemca Toma Schwartza, tvrdi da je njegov 29-godišnji sunarodnjak Anthony Joshua porazom od Andyja Ruiza Jr. završio svoju boksačku vladavinu u teškoj kategoriji te da se na njemu vidjelo kako ne želi biti u ringu.

“Kad čovjek jednom ne želi biti tamo, onda će se tako uvijek ponašati, a od toga se teško oporaviti. Te je večeri to učinio i ne vjerujem da se može vratiti. Gotov je. Pitajte vrhunske trenere koji su u sportu cijeli život. Kad je ušao u ring vidio sam da ne želi biti tamo”, izjavio je Fury u razgovoru za BBC Sport.

Fury se nije na tome zaustavio, već je nastavio kritizirati sunarodnjaka koji je prvim porazom u karijeri neočekivano izgubio četiri pojasa svjetskog prvaka.

Veliki napad

“Joshua može trenirati više od bilo koga drugoga. Vjerojatno je u stanju istrošiti traku za trčanje i pokvariti bilo koji uređaj za mjerenje otkucaja srca, izmlatiti svaku boksačku vreću, ali sve je to nevažno. Boks nije nuklearna fizika, iako ga ljudi danas pokušavaju prikazati kao da se radi o znanosti. Ako se znaš boriti, onda se znaš boriti. Ako to nisi u stanju, izgubljen si. Možeš jesti proteinske pločice koliko god hoćeš, ali kad te netko pogodi u bradu i počneš paničariti, to ti neće pomoći”, rekao je boksač iz Manchestera koji je poznat po tome da je ‘bez dlake i vrlo brz na jeziku’.

Fury je 2015. godine na sličan način kao Andy Ruiz Jr. šokirao boksački svijet, kad je u borbi s Vladimirom Kličkom došao do naslova svjetskog prvaka, iako je djelovao pomalo zdepasto i tjelesno zapušten u odnosu na stasitog Ukrajinca.

“Ljudi koji ne poznaju boks gledaju u boksače i misle da mogu prepoznati borca. Moj je osjećaj da su dvojica najbolje pripremljenih boksača u posljednjih 20 godina bili Kličko i Joshua, a obojicu su dokrajčila dva debela čovjeka”, poručio je Fury koji u karijeri ima 27 pobjeda i jedan neodlučeni meč protiv svjetskog prvaka po WBC verziji Deontayea Wildera, s kojim je načelno dogovorio uzvrat u 2020. godini, ali još moraju odrediti mjesto u kojem će se boriti i sve financijske uvjete.

‘Neće ovo biti lagan posao’

Fury ni Amerikanca nije štedio.

“Da sam ja spreman borac i dođe mi neki debeljko koji se skinuo s droge i alkohola te mu učini što sam mu ja učinio, ne bih više nikada boksao. Tisuću puta su me ozlijedili, ali Wilder to nije uspio nijednom. Udarci koji su me iznenadili neće me ni taknuti kad spreman uđem u borbu”, tvrdi Fury koji će u noći sa subote na nedjelju po srednjoeruopskom vremenu u Las Vegasu po 29. put u ring kao profesionalac, a u dvoboj s neporaženim 25-godišnjim njemačkim teškašem ulazi kao veliki favorit.

“Boksač koji je neporažen i cijeli mu se život može promijeniti pobjedom, nije lagan suparnik. Dovoljan je jedan ili dva dobra udarca. Možeš biti bolji 12 rundi, ali ako te sruše, onda je sve to uzalud. Tako da ne vjerujem da će ovo biti lagan posao”, zaključio je Fury.

Prijenos meča između Tysona Furya i Toma Schwarza pratite u nedjelju u 7 sati na RTL-u uz komentare Filipa Brkića i Marija Preskara.