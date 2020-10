LA Lakersi su osvojili svoj 17. naslov prvaka NBA-a nakon što su u šestoj utakmici u “mjehuru” pored Orlanda sa 106-93 pobijedili Miami Heat i svladali ih ukupnm rezultatom 4-2 u seriji.

LA LAKERSI 17. PUT PRVACI NBA LIGE: LeBron James 4. put MVP finala; ‘I ja želim svoje prokleto poštovanje’

Lakerse je do titule predvodio LeBron James, njihova najveća zvijezda i ponajbolji igrač na svijetu koji je po četvrti put u povijesti jednoglasno proglašen MVP-om finala.

LAKERSI SE IZJEDNAČILI S BOSTONOM: Teško je povjerovati da su zajedno toliko naslova osvojili

Nakon velike pobjede Lakersima pristižu čestitke sa svih strana, a ogllasila se i Vanessa Bryant, supruga njihovog legendarnog igrača Kobea Bryanta, koji je u siječnju izgubio život u tragičnom padu helikoptera.

Vanessa Bryant congratulates the LA Lakers with touching Kobe and Gianna tribute post after winning the NBA title on Father-Daughter Day https://t.co/RYwVGGhFwh

“Wish Kobe and Gigi were here to see this” 💔

Vanessa je na Instagramu objavila fotografiju Kobea s Robom Pelinkom, generalnim menadžerom Lakersa i dobrim prijateljem.

“Ajmo Lakersi! Voljela bih da su Kobe i Gigi ovo mogli vidjeti. Kobe je bio u pravu, RP. Ostani na puti i blokiraj buku”, napisala je Vanessa Bryant.

Vanessa Bryant congratulates Lakers on win: 'Wish Kobe and Gianna were here to see this' https://t.co/EYMA1EEjYQ

