Potez vodstva kluba naišao je na kritike

Crvena zvezda je prije nekoliko dana šokirala regiju kada je počasni dres dodijelila osuđenom ratnom zločincu Draganu Vasiljkoviću, koji je nakon 13 i pol godina u hrvatskom zatvoru pušten na slobodu te evratio u Srbiju.

On je bio jedan od vođa paravojnih postrojbi koji su tijekom rata počinili zločine u Hrvatskoj pa je ovaj Zvezdin čin izazvao ogorčenje kod Milojka Pantića, poznatog srpskog komentatora i vatrenog pristalicu Zvezde.

“Na kraju slika koja pokazuje kako je srpski nogomet probio dno dna. Počasni predsjednik Crvene zvezde Dragan Džajić i direktor Zvezdan Terzić uručili su dres kluba s brojem 1 ratnom zločincu kodnog imena Kapetan Dragan, koji se poslije 13 i pol godina zatvora u Hrvatskoj i Australiji prije dva mjeseca vratio u Srbiju. Bivša gospodo Džajiću i Terziću, znate li gdje je tog 29. svibnja 1991. bio taj vaš novi počasni član kluba? Pucao je u sunarodnjake vaših tadašnjih igrača Roberta Prosinečkog i Refika Šabanadžovića. A samo par dan prije ovog vašeg sramnog čina, čovjek koji je vodio paravojne formacije po Hrvatskoj i BiH, izjavio je da su ubojice Zorana Đinđića, Legija i Zvezdan Jovanović, srpski heroji, i da će se on, ako uđe u parlament, zalagati da te ubojice budu oslobođene.

Odnesite dresove i toj dvojici ubojica, a kad ih vaš novi počasni član bude oslobodio, nagradite ga tako što ćete promijeniti ime stadiona. Kakav Rajko Mitić! Srpskije i patriotskije zvuči – ‘Stadion Kapetana Dragana!’ Mogli ste i dres s brojem 11 uručiti ratnom drugu kapetana Dragana i učitelju vašeg političkog patrona, lažnom četničkom vojvodi i lažnom Srbinu, doktoru hulji Šešelju. Tako bi vaš tim zločinaca počasnih članova bio kompletan. Dragane Džajiću i Zvezdane Terziću, sram vas bilo! Zbog ove slike, danas crvene obrazi pravih zvezdaša širom planete. Uručenjem dresa ratnom zločincu, ispisali ste najsramniju stranicu povijesti slavnog kluba, ugasili ste Zvezdin sjaj i šampionske reflektore i klub uveli u tamu bezumlja.

Sram bilo vas i vašeg političkog patrona koji je to dozvolio i možda tražio da t uradite. Za sve obične ljude, vi ste od sada obični bijedni bestidnici, bez svijesti i savjesti. Grozim se od pomisli na vaš besramni čin. Pošto ne znate za sram, ja sa sramim umjesto vas. Jer postali ste oficiri Arkanove zločinačke paravojske koja je okupirala i zarobila klub i to vam očigledno služi na čast. A ustvari, vi ste obične krpe kojma zlikovci brišu svoje kriminalne radnje, i u Zvezdi i u društvu. Zbog toga, do vas ne dopiru duševne boli ogromnog broja zvezdaša, koji za sada samo u sebi govore – Zbogom Zvezdo zauvijek!”, poručio je Pantić.