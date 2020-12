Nogometaši Barcelone nisu uspjeli doći do pobjede na svom stadionu u dvoboju 14. kola španjolskog prvenstva u kojem su odigrali s Valencijom 2-2 (1-1).

Gosti su poveli u 29. minuti pogotkom Diakhabyja, a u zadnjim trenucima prvog dijela izjednačio je Leo Messi. Vratar Valencije Domenech obranio je Argentinčev udarac s bijele točke, ali je Messi prvi došao do odbijene lopte i glavom ju poslao u mrežu. Barcelona je povela u 52. minuti pogotkom Arauja, ali Valenciji je bod donio Maxi Gomez golom za 2-2 u 69. minuti.

Messi se svojim 643. pogotkom za Barcelonu izjednačio s Peleom po broju postignutih golova u dresu jednog kluba. Čuveni Brazilac toliko ih je postigao u dresu Santosa za koji je igrač od 1956. do 1974. Nakon što je Argentinac ušao u njegovo društvo poslao mu je poruku.

Pelé and Lionel Messi now hold the joint-record for most goals scored for a single club in football history: 643. 👑 pic.twitter.com/Bp2eivxd0e

— Squawka Football (@Squawka) December 19, 2020