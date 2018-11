ČUVENI PANENKA ODABRAO NAJBOLJEG IMITATORA: Ni Totti, ni Zidane, ni Pirlo! Ispred svih stavio slavnog braniča

Na tan načion zabio je naslov europskog prvaka.

Legendarni češki nogometaš Antonin Panenka (69), koji se proslavio znamenitim pobjedničkim udarcem s bijele točke u finalu Eura 1976. protiv Zapadne Njemačke, otkrio je u intervjuu za Goal tko je po njemu najbolje izveo penal u njegovom stilu.

Brojni nogometaši poput Lionela Messija, Pirla, Francesca Tottija ili Zinedinea Zidanea uspješno su na taj način varali vratare, međutim najveći dojam na Panenku ostavio je Sergio Ramos. On je prvi put tako zabio na raspucavanju protiv Portugala na Euru 2012. , a ponovio je to zatim još nekoliko, puta. To nije prošlo nezapaženo.

Otkrio tajnu

“Već je tako zabio nekoliko puta, zar ne? On bi prema tome mogao biti moj najbolji imitator, pogotovo jer je na taj način zabio više od jednom”, kazao je Čeh za Goal. Priznao je i da je čuveni udarac vježbao dvije godine prije nego što ga je svijetu predstavio u finalu Eura 1976.

“Shvatio sam da se vratari u pravili bacaju u jednu stranu, pa sam pomislio da bi takav udarac po sredini gola mogao biti dobar. Poslije svakog treninga natjecao sam se s našim vratarom Hruškom.

Bio je stvarno dobar pa sam izgubio puno novca, čokolada itd. Onda sam počeo koristiti svoj trik i odjednom sam počeo pobjeđivati. Loša je stvar , međutim, bila što sam se od silnih čokolada koje sam osvojio počeo debljati”, završio je Panenka.