ČUVENI HRVATSKI DOKTOR ZA NET.HR O VIRUSU: ‘Moram priznati, i ja sam prije imao više optimizma. Talijanski scenarij nas uči pameti…’

Zoran Bahtijarević govori o stanju u Italiji, Vatrenima koji tamo igraju i širenju koronavirusa

Pretpostavljalo se kako bi turnir u Dohi “Qatar Airways”, na kojem su Vatreni trebali igrati 26. ožujka sa Švicarskom i Portugalom četiri dana kasnije, mogao biti otkazan. Službena potvrdila je došla u srijedu. Radi se o jakom turniru i jakim reprezentacijama koje su planirane kao odlična provjera Vatrenih za Euro, a to je ono što izbornik Zlatko Dalić želi. Međutim, umiješala se više sila i poremetila planove izborniku i stručnom stožeru.

MINISTAR BEROŠ UPRAVO OBJAVIO: Od sinoć imamo 4 nova bolesnika, dvoje u Puli, dvoje u Zagrebu; ‘Broj će porasti’

UŽIVO, KORONAVIRUS ZAUSTAVIO SPORT: Novi slučajevi zaraze među nogometašima, Francuzi suspendirali prvenstvo, otkazana Formula 1

KAKVA JE STVARNO SITUACIJA S NASTUPOM NAŠIH ‘TALIJANA’ U DOHI? Jedna stvar je zabrinjavajuća, ali čeka se konačna katarska odluka

HNS će naknadno obavijestiti javnost o planovima A reprezentacije

Još tijekom jučerašnjeg dana, iako je proglašena pandemija, u HNS-u su, komunicirajući s organizatorima u Kataru, nekako vjerovali da će turnira biti. No, brojka od 238 zaraženih na kraju jučerašnjeg dana koja je, pak, na početku bila samo 19, učinila je svoje i otkazivanje turnira bilo je neminovno…

HNS je u priopćenju naveo kako će naknadno obavijestiti javnost o planovima A reprezentacije tijekom tog perioda. Savez će, vjerujemo, pokušati naći rješenje da se odigra barem jedna prijateljska utakmica s nekom od momčadi iz trolista koji je trebao nastupiti na turniru, a koji je isto sad bez utakmica, znači Portugalom, Belgijom i Švicarskom. No, gdje u Europi u ovoj situaciji i kad? E, to je problem. Veliki problem… Nazvali smo liječnika reprezentacije, cijenjenog dr. Zorana Bahtijarevića, kako bi nam kazao kakva je situacija s Vatrenima koji igraju u Italiji, europskoj zemlji koja je najviše pogođena koronavirusom, gdje je najveće žarište na Starom kontinentu…

‘Dobro su dečki, sve je dobro. Nitko nije u panici’

Brozović, Pašalić i Rebić igraju u Lombardiji koju je talijanska vlada pretvorila u veliku karantenu zbog rastućeg problema s epidemijom koronavirusa, a tu je i Milan Badelj koji isto igra u Serie A, kao i Marko Rog koji nastupa u dresu Cagliarija…

“Dobro su dečki, sve je dobro. Nitko nije u panici, ali oni su ozbiljni vezano za situaciju, ozbiljno i odgovorno doživljavaju situaciju i ništa manje od njih niti ne očekujem. Oni su u karanteni, kao i svi drugi državljani Italije. Oni su doma. Od utorka ne treniraju i takva je vijest do ponedjeljka. Onda će se donositi nove odluke i vidjeti što dalje. Znači, kad se donese takva odluka o karanteni, koja se može dogoditi i nama svakog trenutka, možda ne u tom smislu ali može nam se dogoditi, onda svi moraju biti doma i izlaze isključivo i jedino u nabavku, ako moraju ići na posao ili, primjerice, prošetati psa”, kazao nam je Zoran Bahtijarević koji je u kontaktu s našim nogometašima u Italiji…

HRVATSKI INFEKTOLOG OTKRIVA: ‘Pandorina kutija je otvorena. Podcijenili su ovaj koronavirus i sigurno neće skoro završiti. Mutirao je…’

‘Ne mislim da je u Kataru panika’

“Što se tiče Katara i povećanja brojke zaraženih u toj zemlji, ne mislim da je tamo neka panika. Čitava priča se sastoji u tome da treba biti ozbiljan. Zato što u konačnici mi ne znamo hoće li ovaj virus postati, odnosno se pokazati jače ili manje opasnim ili smrtonosnim, nego što je to sezonska gripa. S jednom ogradom, a to su sve ove mjere koje, moram priznati, naše ministarstvo vrlo pametno radi i vodi. I sve mjere koje i svijet provodi, proglašavajući pandemiju, idu ka tome da se otupi vršak krivulje. Naime, ovo što se dogodilo u Italiji i prije toga u Kini vam pokazuje što se dogodi kad naglo, u jednom trenutku, ogroman broj ljudi dođe i on jednostavno premaši kapacitete zdravstvenog sustava.

Onda se dogodi situacija koju imate sad u Italiji, da imate u regiji, primjerice, 6 respiratora na 1000 ljudi koje ih trebaju. Zbog toga će 400 ljudi umrijeti i u konačnici će bolest izgledati, zato što je epidemijskih razmjera, opasnije nego što bi ona stvarno možda i bila. I sve mjere koje se poduzimaju, i koje vrlo ozbiljno radi katarska vlada i druge vlade, u kranjem slučaju i svjetska zdravstvena organizacija, poduzimaju se da bi se otupila oštrica te krivulje. U konačnici će broj zaraženih biti isti, ali kroz dulje vrijeme”, objašnjava nam Zoran Bahtijarević i prelazi na igrače:

‘Oni su mladi, utrenirani, imaju zdrave organizme i oni kao takvi nisu posebno ugroženi’

“Oni su mladi, utrenirani, imaju zdrave organizme i oni kao takvi nisu posebno ugroženi. Sva dosadašnja iskustva su pokazala da oni, zapravo, ne umiru. Oni su kao takvi javne osobe s puno kontakata, vrlo pogodni širitelji. To je jedno. Drugo, svi mi nosimo ugrozu u svojim roditeljima, djedovima i bakama, oni su stvarno ugroženi. I to je problem. Matematika epidemije je jednostavna. Moram vam priznati, i ja sam bio jedan od onih koji sam u početku imao puno više optimizma glede koronavirusa. Međutim, ovo što se dogodilo u Italiji, taj talijanski scenario nas uči pameti”.

Jesu li Talijani aljkavo, sporo, reagirali na situaciji s koronavirusom?

‘Talijani nisu bili aljkavi. I mi bi bili aljkavi da nam se u jednom trenutku vratilo toliki broj ljudi iz Kine’

“Ne mislim ja tako. Da se razumijemo, i mi bi bili aljkavi da nam se u jednom trenutku vratilo toliki broj ljudi iz Kine. Ili bilo tko drugi. Italija ima jedan od najboljih zdravstvenih sustava u Europi. Strašno su se razvili i popravili zadnjih dvadesetak godina. Došli su do jednog vrhunskog zdravstvenog sustava. Problem je što njegovi kapaciteti to ne mogu podnijeti. Činjenica da nije samo to Italija, bili bi nepravedni prema njima. Svi smo mi, čitav svijet, je na početku dosta olako to shvatio. No, nema panike, nema niti histerije u ovom trenutku. Toga ne smije biti. Situaciju treba ozbiljno shvatiti zato da jednog dana netko nama blizak treba respirator, ali ga ne može dobiti zato što je sustav začepljen. I to je čitava priča oko ovoga. Ovo je, na određeni način, borba za svaki život, zato se i otkazuju natjecanja, kao što je to bio slučaj u povijesti s ratovima, teškim političkim situacijama”.

Za spomenuti kako je HNS također na gubitku. Ugovor o nastupu u Dohi najunosniji je u povijesti Saveza za prijateljske susrete. Naime, za dva susreta na Bliskom istoku HNS je trebao dobiti, kako su pisali mediji, čak 925 tisuća eura. Nitko još do sad nije HNS-u toliko platio za nastup na turniru. Samo za usporedbu, u ožujku 2018. Hrvatska je nastupila na američkoj turneji u Miamiju i Dallasu. Igrali su Vatreni s Peruom i Meksikom, a za to je Savez dobio pola milijuna dolara. No, na kraju je Savez morao platiti kaznu zato što Luka Modrić nije igrao protiv Meksika.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.