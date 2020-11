ČUVENI GAZZA ZBOG MARADONE SPUSTIO SHILTONU: ‘Za tebe nitko danas ne bi ni znao da nije bilo tog gola’

Legendarni engleski vratar Peter Shilton (71) istaknuo je kako je Diego Maradona bio jedan od najboljih nogometaša svih vremena, ali i da je njegov pogodak rukom na Svjetskom prvenstvu 1986. ostavio “gorak okus” mnogim igračima iz tadašnje engleske reprezentacije.

Argentina je u četvrtfinalu SP-a 1986. pobijedila Englesku sa 2-1, a oba gola zabio je argentinski majstor. Upravo su golovi koje je zabio Englezima možda i najviše obilježili njegovu karijeru.

Prvi im je zabio lijevom rukom, “božjom rukom”, kako je to sam kazao nakon utakmice. Maradona je za vodstvo 1-0 “nadskočio” vratara Petera Shiltona i podignutom rukom iznad glave zabio pogodak. Tuniski sudac Ali Bin Nasser je bez razmišljanja pokazao rukom na centar. Englezi su se bunili, ali pomoći nije bilo.

Četiri minute kasnije Maradona je postigao jedan od najljepših pogodaka svih vremena. Uzeo je loptu na svojoj polovici, a onda je nanizao četiri suparnička nogometaša i golmana. Nevjerojatan gol, kasnije je proglašen golom stoljeća. Gary Lineker je u samoj završnici uspio smanjiti rezultat, a Argentina je nakon toga otišla do svog drugog naslova prvaka svijeta.

🤣 Paul Gascoigne pays a unique tribute to Diego Maradona on @GMB: "He was an icon wasn't he. I know everyone goes on about the Hand Of God but that made Peter Shilton anyway. Shilts, it made you!"

