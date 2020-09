Cijeli dan traju rasprave oko svjetskog broja jedan i njegovog poteza koji je izazvao razniloje reakcije

Mislim da ga je svladao pritisak, jer dosta se toga događalo izvan terena i mislim da je to imalo utjecaja na njegovo ponašanje. Htio Novak to ili ne, on će do kraja karijere sada biti označen kao negativac. Ovo je mrlja koju neće moći izbrisati, ali ako prihvati svoju novu ulogu mogao bi se oporaviti. Isprike preko društvenih mreža za mene nemaju smisla

POJAVILA SE SNIMKA KOJU DO SADA NISMO VIDJELI: Svi žestoko vrijeđaju sutkinju, a pogledajte njezinu reakciju kad ju je loptica pogodila

EVO KAKO JE IVANIŠEVIĆ REAGIRAO KAD JE NOLE POGOTIO SUTKINJU: Legenda kao da je znala što slijedi

Vidjet ćemo kako će se nositi s ovim pritiskom u budućnosti. Kakvu će reakciju ovo izazvati kod drugih igrača? Kako će na njega reagirati navijači kada se jednog dana vrate na stadione? Sve su to pitanja na koja sada nemamo odgovor. Međutim, ja sam jednostavno zapanjen, zaprepašten zašto je napravio nešto tako tvrdoglavo u situaciji i meču u kojem je bio apsolutni favorit.

Sve je to izgovorio legendarni John McEnroe nakon što je Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Njegove riječi u izazvale su burnu reakciju poznatog ESPN-ovog novinara Stephena A. Smitha.

“Zgrožen sam. Želim biti fer i oprezan kada ovo budem rekao. John McEnroe je izvanredan teniski stručnjak. Ako se točno sjećam četiri puta je bio najbolji tenisač na svijetu, ima jedan Grand Slam… Znamo sva njegova postignuća. Bio je vatren momak. To znamo. Ali on se nikako ne može pojaviti na televiziji i pričati kako ga je Đoković razočarao. Pomislio sam odmah, što? John McEnroe? Isti onaj John McEnroe koji se svađao sa sucima”, započeo je svoje javljanje ESPN-u.

“On je u njegovo vrijeme radio još šokantnije stvari nego što je ovo bilo. Đoković je napravio grešku. Ne pokušavam ga opravdati. Bilo je slučajno. Nije ni gledao u sutkinju. Imamo globalnu pandemiju, top igrače koji nisu željeli sudjelovati i imamo najboljeg igrača na svijetu koji se pojavio da igra za vrijeme pandemije, kada nije ni morao. I izbacili ste ga. Šaljete ga kući zbog jedne nenamjerne greške. Mora da se šalite sa mnom. To nije uradio namjerno. Stvarno nije. Kaznite ga, oduzmite mu poen ili set, ali da ga pošaljete kući…”, rekao je začuđeni Smith.

“To je za mene nevjerojatno nesmotreno i uznemiravajuće je za svakog pravog teniskog fana. Ako gledate tenis, možete li poželjeti gledati nekog drugog umjesto Novaka na terenu. To je bila nesreća, nikako namjeran udarac”, naglasio je.

Na konstataciju novinarke da je scena na terenu bila zastrašujuća također je imao što za reći.

“Onda su trebali prekinuti meč i pričekati dan ili dva i onda ga nastaviti. Sretni smo da imamo ovaj sport, a ja želim gledati jednog od najboljih u povijesti ovog sporta kako igra tenis kvragu”, zaključio je Smith.