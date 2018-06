CURRY TRICAMA UNIŠTIO LEBRONA I DRUŠTVO: Warriorsi poveli 2:0, kapetan srušio rekord velikog Raya Allena

Sljedeće dvije utakmice finalne serije bit će odigrane u Clevelandu.

Košarkaši Golden State Warriorsa pobijedili su Cleveland Cavalierse sa 122-103 pred svojim navijačima u Oracle Areni i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji doigravanja za NBA prvaka, a kapetan domaće momčadi Stephen Curry je u svoja 33 koša ugradio devet trica te tako postavio novi rekord u finalnim utakmicama.

Prijašnji rekorder bio je Ray Allen, koji je u dresu Boston Celticsa ubacio osam trica u drugoj utakmici finalne serije 2010. godine protiv Los Angeles Lakersa.

“Zgodno je što sam uspio to napraviti, s obzirom na to tko je držao rekord. No, na kraju je jedino važno doći do pobjede i napraviti sve što je našoj moći da se to dogodi. Kad imamo takav pristup, onda se i na individualnoj razini dogode ovakve trenuci”, izjavio je Stephen Curry.

Kapetan Golden Statea je za tricu šutirao 9/17, a uz 33 koša, od čega je 16 ubacio u posljednjoj četvrtini, podijelio je i osam asistencija te ugrabio sedam skokova.

Pohvale trenera

“Bio je senzacionalan. Ubacio je devet trica, a činilo se da je pogodio svaki put baš kad je bilo važno. Bio je fantastičan”, izjavio je trener Golden Statea Steve Kerr.

Kevin Durant je sa 26 koševa, devet skokova i sedam asistencija bio blizu ‘triple-double’ učinka, a 20 koševa ubacio je i Klay Thompson, iako je bio upitan za nastup. Svoj veliki doprinos u ovoj pobjedi dali su JaVale McGee sa 12 koševa te Shaun Livingston sa 10, obojica bez promašaja iz igre.

Nakon 51 koša u prvoj utakmici, LeBron James se u drugom dvoboju zaustavio na 29 poena, 13 asistencija i devet skokova. Cleveland u drugoj utakmici nijednom nije bio u vodstvu. Cavaliersi su na poluvremenu zaostajali 13 koševa (59-46), a LeBron James je u razdoblju od 10. do 22. minute utakmice ostao bez ubačaja iz igre, za što je velike zasluge imao Draymond Green.

“Ne samo Draymond. Cijela je momčad igrala s više obrambenog intenziteta nego u prvoj utakmici, Sve u svemu odigrali smo vrlo uravnoteženu utakmicu, s dovoljno intenziteta u obrani i napadački odlično”, izjavio je Kerr.

Loš početak

Cleveland je tijekom treće četvrtine došao u dva navrata na pet poena zaostatka, ali bliže od toga nisu uspjeli doći šuterski raspoloženim domaćinima koji su dvoboj završili sa 57,3 % šuta iz igre, a otvorili ga sa sedam ubačaja bez promašaja.

“Ne možemo tako započinjati utakmice. Mislim da nismo počeli kako smo trebali. Nismo igrali s dovoljno intenziteta. No, bio sam ponosan na njih kako su odgovorili u trećoj četvrtini, jer su mogli odustati nakon minus 13 iz prvog poluvremena”, izjavio je trener Cleveland Tyronn Lue, koji je na četiri minute prije kraja dvoboja, pri vodstvu Warriorsa od 18 koševa razlike, odlučio povući udarnu postavu s terena.

Kevin Love je sa 22 koša i 10 skokova bio drugi najbolji igrač Cavsa, a George Hill je postigao 15 poena. Hrvatski centar Ante Žižić dobio je priliku u posljednje tri minute utakmice što je iskoristio za postizanje dva koša.

St👌ph Curry All 9 (!) of his record-breaking 3-pointers. pic.twitter.com/R3WLDWfQK5 — ESPN (@espn) June 4, 2018

Serija seli u Cleveland

Sljedeće dvije utakmice finalne serije bit će odigrane u Clevelandu, u Quicken Loans Arenu, a prva od njih na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak, s početkom u tri sata iza ponoći po hrvatskom vremenu.

“Ne smijemo se opustiti, moramo i u treću utakmicu ući s istim intenzitetom. Oni su izgubili samo jednu utakmicu kod kuće u doigravanju. Moramo se držati plana, igrati čvrsto i onda će biti dobro”, najavio je put u Cleveland Kevin Durant.

NBA finale – 2. utakmica

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 122-103

(Golden State vodi u seriji sa 2-0)