Hrvatski reprezentativac i kapetan, Luka Modrić, započeo je od prve minute uzvratni susret osmine finala Lige prvaka između Real Madrida i Atalante. Real je u utakmicu ušao s 1:0 prednošću iz prvog susreta. Kraljevski klub u uzvratnoj je poveo pogotkom francuskog napadača Karima Benzeme u 34. minuti. Sve je, doduše, pripremio Modrić.

Vatreni bacio navijače u trans; ‘Nemoj se nikada umiroviti’

Presjekao je jedno loše ispucavanje, lijepo se probio u kazneni prostor i odigrao na lijevu stranu za Benzemu, koji nije imao težak posao.

Na poluvremenu je pak procurila statistika koja govori o tome kolko je Modrić čudesno odigrao prvih 45 minuta.

◉ Most ball recoveries (12) ◉= Most interceptions (3) ◉= Most tackles (2)

Luka Modric for Real Madrid in the first half vs. Atalanta:

Čak je 12 puta vratio loptu u posjed svoje momčadi, dva puta više od bilo kojeg igrača na travnjaku. Zanimljivo je i da je Modrić prvi Realov asistent u Ligi prvaka. Ovo mu je bila druga ove sezone u ovom natjecajnu. Prvu je upisao protiv iste momčadi, ali u prvom susretu osmine finala.

Twice as many as any other player on the pitch. #UCL pic.twitter.com/3vQ3Ug3KFd

Luka Modric made 12 ball recoveries in the first half against Atalanta.

Luka Modric has more assists than any other Real Madrid player in the #UCL this season (2).

Both have come against Atalanta. pic.twitter.com/PJuPaOIJ0N

— Squawka Football (@Squawka) March 16, 2021