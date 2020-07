ČUDESNI MESSI POSTAVIO JOŠ JEDAN REKORD: Ovo u Španjolskoj još nitko nije uspio napraviti

Argentinac Lionel Messi, najveće zvijezda Barcelone i jedan od najboljih nogometaša u povijesti, u subotu je srišio još jedan rekord.

VALLADOLID – BARCELONA 0:1: Katalonci ostali u igri za naslov prvaka Španjolske

On tada, u pobjedi Barce protiv Valladolida 1:0, nije uspio postići pogodak, ali je bio asistent za gol Artura Vidala i to mu je bila 20. asistencija u ovoj sezoni.

S obzirom da je Messi ove sezone već postigao 22 gola, on je sada postao prvi igrač u povijesti Primere koji je u istoj sezoni zabilježio više od 20 pogodaka i asistencija.

Posljednji igrač kojemu je to uspjelo u “ligama petice” bio je Thierry Henry koji je u sezoni 20002./2003. za Arsenal zabio 24 gola i imao 20 asistencija.

20 goals and 20 assists in a single league season this century:

-Thierry Henry 2002-03

-Leo Messi 2019-20

End of list. pic.twitter.com/A9emiBCfLY

— B/R Football (@brfootball) July 11, 2020