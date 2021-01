ČUDESNI BOGDANOVIĆ BOLJI OD DONČIĆA, UTAH ‘PREGAZIO’ DALLAS: Jazzersi nastavili nevjerojatan niz, Babo odigrao utakmicu za pamćenje

Košarkaši Utah Jazza uvjerljivo su svladali Dallas Maverickse 120:101, a u redovima pobjedničke momčadi najbolji je bio hrvatski košarkaški superstar Bojan Bogdanović koji je ubacio 32 koša (od čega sedam trica) i imao dvije asistencije.

NITKO NE MOŽE ZAUSTAVITI BOGDANOVIĆEV JAZZ, NAJBOLJA SU MOMČAD LIGE: Dončić je pokušao, igrao je fantastično, ali uzalud

Utah jazz ovom je pobjedom nastavio svoj sjajni pobjednički niz u NBA ligi. Ovo im je bila 11. uzastopna pobjeda.

📓| This winning streak?

It goes to 11.#TakeNote https://t.co/0IhDgQ9RVR

— utahjazz (@utahjazz) January 30, 2021