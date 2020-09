U derbiju večeri nogometne Lige nacija Italija je u Amsterdamu pobijedila Nizozemsku sa 1-0, dok je u drugom susretu iz iste skupine Poljska u Zenici porazila Bosnu i Hercegovinu sa 2-1.

Bila je to večer gostiju, u osam susreta koliko ih je bilo na rasporedu u ponedjeljak, gosti su ostvarili čak sedam pobjeda, a jedna je utakmica završila bez pobjednika.

3 – #Italy have kept a clean sheet against Netherlands away from home for the third time in their history: previously in 1990 with Walter Zenga as a goalkeeper and in 2000 with Francesco Toldo. Giant. #NEDITA #NationsLeague pic.twitter.com/NBf4n84L2f

U derbiju večeri “Azzurri” su u Amsterdamu porazili “Oranje” sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Nicolo Barella u sudačkoj nadoknadi prvog dijela na asistenciju Cira Immobilea.

U drugom susretu iz ove skupine Poljska je u Zenici porazila BiH sa 2-1, okrenuvši rezultat nakon što je domaćin poveo.

Prvi gol na utakmici zabio je Haris Hajradinović iz jedanaesterca u 24. minuti. Poljska je izjednačila u samoj završnici prvog dijela nakon što je Kamil Grosicki ubacio iz kornera, a Kamil Glik pogodio za izjednačenje. Poljska je preokrenula rezultat u 67. minuti kada je Rybus ubacio s boka, a Grosicki pogodio za pobjedu.

Nakon dva kola vodi Italija sa četiri gola ispred Poljske i Nizozemske sa po tri boda, dok BiH ima jedan bod.

21 – Roberto #Mancini has lost only 2 of his first 21 managerial games with #Italy, same as Marcello #Lippi: only Fulvio Valcareggi has lost less encounters (one) after as many matches managed with the #Azzurri. Deafening.#NEDITA #NationsLeague pic.twitter.com/fKfHZbyZSm

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 7, 2020