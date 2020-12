Nogometaši Manchester Uniteda nastavili su nizati gostujuće pobjede u engleskom prvenstvu ove sezone, do petog uspjeha na strani u isto toliko nastupa stigli svladavši u Londonu West Ham United sa 3-1 (0-1).

Domaći sastav poveo je pred kraj prvog poluvremena kada je Souček (38) nakon ubacivanja iz kuta s gol-linije zakucao loptu u mrežu. No, preokret je uslijedio u samo tri minute sredinom nastavka. Prvo je Pogba (65) izvrsnim udarcem s više od 20 metara okončao brzu akciju koju je dugim ispucavanjem započeo vratar Henderson, da bi potom Greenwood (68) izvrsnom reakcijom u suparničkom kaznenom prostoru doveo United u vodstvo.

⚠️ | QUICK STAT

Bruno Fernandes came off the bench at half-time with Man United down 1:0 to West Ham.

The Red Devils ended up winning 3:1, and Bruno registered 8 key passes in 45 minutes – no other player on the pitch registered more than 3 in the entire match.

🤯#WHUMUN pic.twitter.com/X9ogMahlhh

— SofaScore (@SofaScoreINT) December 5, 2020