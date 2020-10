CSKA POBIJEDIO URAL, VLAŠIĆ ASISTIRAO: Dinamov protivnik u Europi približio se samom vrhu ruske Premier lige

Suparnik zagrebačkog Dinama u skupini K Europske lige, moskovski CSKA u susretu je 10. kola ruskog nogometnog prvenstva kao gost u jekaterinburgu svladao Ural sa 2-0 (0-0), a hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio je asistent za drugi pogodak.

CSKA je oba gola postigao nakon što je ostao s igračem manje na terenu, u 49. minuti isključen je Magnusson, no tri minute potom lopta je sretno stigla do Zajnutdinova koji je s vrha kaznenog prostora pogodio za 1-0.

#CSKA XI for the game against Ural pic.twitter.com/nBhzRZQ2pg

