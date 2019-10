CRO RACE IZAZVAO PROMETNI KOLAPS: Kazahstanac pobjednik treće etape, nevrijeme skratilo utrku

Ovu etapu Cro Racea obilježilo je nevrijeme koje je skratilo utrku

Kazahstanac Jevgenij Gidič, član momčadi Astana, pobjednik je treće etape biciklističke utrke CRO Race koja je startala u Okrugu, a završila u Makarskoj, no zbog lošeg vremena skraćena je sa 165 na 66 kilometara.

Član Astane je pobijedio u završnom šprintu s rezultatom 1:32:21 ispred Slovenca Grege Bolea (TBM Bahrain Merida) i Australca Alexandera Edmondsona (MTS Mitchelton Scott), koji su ciljem prošli u vremenu pobjednika.

Gidič vodi u ukupnom poretku

Gidič je etapnim slavljem preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu sa šest sekundi ispred drugog Edmondsona

Plavu majicu za najboljeg sprintera preuzeo je Edmondson, novi vodeći u poretku za najboljeg mladog vozača je Nijemac Georg Zimmermann (CCC), dok je Austrijanac Markus Wildauer (Tirol-KTM) zadržao zelenu majicu za najboljeg penjača.

Od originalnih 165 kilometara treće etape, koja se u potpunosti vozila kroz Splitsko-dalmatinsku županiju, zbog lošeg je vremena odvezeno njih tek 60-ak. Nažalost, na startu treće etape nije bilo jednog od favorita za ukupnu pobjedu uoči početka CRO Racea, Slovenca Mateja Moohoriča (Bahrain-Merida) koji je morao odustati zbog ozljeda zadobivenih u padu po završetku druge etape u Zadru.

Jaki vjetar bio problem

Ubrzo nakon starta u Okrugu etapa je bila neutralizirana na tri sata zbog jakoga vjetra. Vozači su momčadskim automobilima i autobusima prebačeni do Baške Vode gdje je utrka nastavljena te su vozači odradili posljednjih 47 kilometara.

Već i prije neutralizacije iz pelotona se izdvojilo šest vozača koji su stvorili nešto više od dvije minute prednosti. Među bjeguncima je ponovno bio vodeći dvojac u poretku za najboljeg penjača, Austrijanac Markus Wildauer Tirol KTM) i Australac Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic), a društvo su im pravili Austrijanci Stephan Rabitsch (Felbermayr Simplon) i Dominik Hrinkow (Hrinkow Advarics) te Nizozemac Lars van den Berg (Metec-TKH) i Nijemac Robert Jageler (P&S Metalltechnik).

Nakon ponovnog starta vodeća šestorka uspjela je zadržati 1:30 minuta prednosti do prvog prolaska ciljnom linijom na makarskoj Rivi, no već do Podgore ta je prednost pala ispod minute, da bi već u prvim kilometrima uspona na Biokovo iz vodeće šestorke otpao je Wildauer, a ubrzo potom i Hill, dok su na čelu ostali samo Rabitsch i Van den Berg. Rabitsch se uspio prvi prevaliti preko uspona druge kategorije na Biokovu, dok je Van der Berg uhvaćen od skupine favotrita samo 10-ak metara prije vrha. Drugo mjesto na usponu zauzeo je Britanac Adam Yates (Mitchelton-Scott), a treće Talijan Davide Villela (Astana).

Prometni kolaps

Također, u Splitu je nevrijeme i zatvaranje pojedinih dionica ceste na izlazu iz grada za potrebe Cro Racea uzrokovalo prometni kolaps.

U posljednjih 10-ak kilometara, na spustu prema Makarskoj, vodeća skupina vozaća narasla je s njih sedam na gotovo 30, a najbrži u završnom sprintu bio je Gidič..

Četvrta etapa vozit će se u petak od Starigrad-Paklenice do Crikvenice u dužini od 155 kilometara.