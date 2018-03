“Molim vas da podijelite zato što ljudi poput Mikea Kima zaslužuju da svi znaju kakve su varalice”, stoji u Mirkovoj objavi na Facebooku

Mirko Filipović još uvijek nije dobio dogovoreni honorar za nastup na K-1 turniru iz 2013. godine. Već je nekoliko puta upozoravao vlasnika te organizacije Mikea Kima da želi svoj krvavo zarađeni novac, ali već četiri i pol godine nije dobio što mu pripada.

Organizacija i dalje posluje, a Cro Cop je odlučio upozoriti sve kakav je Mike Kim čovjek. Dao je tiskati majice s natpisom “Oprez, Mike Kim, profesionalni K-1 varalica”, te se s jednom fotografirao, podijelio ju na svom Facebooku i uz nju napisao sljedeće:





“Ovo drago lice pripada Mike Kimu, vlasniku legendarne K-1 organizacije. Pisao sam o njemu dva mjeseca prije i rekao kako je to varalica koja nikad nije platila borce iz K-1 GP 2013. On je nazvao sutradan i preklinjao me da prestanem tako pisati i da će nas platiti. Naravno da se nije javljao na telefon i poruke od tog dana. I obećao sam mu da ga neću zaboraviti i da ću o tome obavijestiti K-1 fanove, borce i poslovne partnere, da ću im reći o kakvoj se vrsti osobe radi. Varalice poput njega zaslužuju to! Printao sam ove majice kako sam i rekao da ću napraviti i ljudi će se sjećati njegovog imena i ovog neodoljivog lica. Molim vas da podijelite zato što ljudi poput Mikea Kima zaslužuju da svi znaju kakve su varalice. Ako je mogao ukrasti od boraca koji su se borili za njega, onda može ukrasti od bilo koga.”