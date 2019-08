CRO COPOV UČENIK IZGUBIO ZBOG UDARACA U GENITALIJE: Srpski UFC borac nakon borbe otkrio svoju stranu priče

View this post on Instagram

Ljudi sta da vam kazem,jednostavno se neda. Po statistici koju imate na sledecoj slici sam dobio borbu ali sam takodje dobio i -2 boda zbog udarca 3 puta u genitalije. Bacao sam dosta Low Kickova i jednostavno tri udarca su zavrsila gde ne treba. Naravno da nisam to namerno radio,jednostavno se desava kada radite sa nekim ko je kontra gard. Ovaj put sam bio spreman u svakom smislu sto se i videlo nisam imao prblem ni jednu rundu. Dobro kretanje,dobra taktika.Ali jednostavno losa sreca. Bio sam siguran da dobijam borbu i pored ta – 2 boda, iz tog razloga nisam hteo da idem na nokaut. Ali ispostavilo se da nije tako. Ne znam sta je sledece za mene. Po ugovoru imam jos jednu borbu u UFC koju cu verovatno odarditi pa cemo videti. Hvala svima,imam najbolje navijace na svetu!! Cak i ovde u Americi sam imao vecinu publike na mojoj strani! Hvala❤ P.s sudiju necu ni da komentarisem, ne krivim njega za moj poraz nikad nemojte dozvoliti da stavite odluku u tudje ruke. Covek je ubedjivao Kennedy – a da ne nastavi borbu jer bi ja u tom slucaju bio disfalifikovan,sto je mogao da uradi ali je nastavio borbu kao pravi borac, i ima moj naklon do poda zbog toga. #mma #ufc #newark #newjersey #darkostosic