CRO COPA UZNEMIRILA LAŽNA VIJEST: Mirko objavio novi video s priprema za spektakl u Londonu pa poslao poruku Emelianenku

Cro Cop se uskoro vraća u ring.

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović priprema se za novi obračun s Royom Nelsonom, koji je na rasporedu 25. svibnja u Londonu. Uoči tog susreta pojavila se priča da je dogovorio meč s Aleksanderom Emelianenkom, mlađim bratom legendarnog Fedora. Međutim, Cro Cop je demantirao te glasine putem Facebooka.

“Dragi prijatelji, na više portala pojavila se izjava Alexandra Emelianenka da je da je postignut dogovor oko naše uzvratne borbe. Kao prvo, prvi puta čujem za to i ne znam koji je razlog da Alexander ide izmišljati takve stvari, a moguće da ga je netko i slagao i napričao mu svašta. Uglavnom meni je ovo prvi glas o tome i nitko me nikada nije kontaktirao radi te borbe a kamoli da sam se ja dogovorio bilo što vezano za tu borbu. A kao drugo, borba sa Alexandrom Emelianenkom me uopće ne zanima. Pozdrav”, poručio je Filipović.