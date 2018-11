CRO COP U 45. GODINI POKAZAO ČUDESNU VJEŠTINU: Legendarni borac otkrio kada će opet u ring

View this post on Instagram

ovo je moj definitivno najdrazi trening snage i izdrzljivosti koji prakticiram jednom tjedno.sastoji se kao sto mozete vidjeti od 2 zgiba nathvatom,4 burpeesa,6 zgibova pothvatom,8 uskih sklekova i 10 skokova iz čučnja.radim 15 serija na treningu.cilj je napraviti svih 15 serija ispod 15 minuta,sto je vrlo zahtjevno,pogotovo ako se vježbe pravilno izvode.ali i 20 minuta za 15 serija je dobar rezultat.nakon toga radim 8 serija benča i 8 serija biceps pusha.iako je ovih 15 serija vise nego dovoljno za odlican trening!cijeli trening sa zagrijavanjem i istezanjem na kraju bi trebao trajati oko 40 minuta!probajte👊