Nakon toga više ništa nije bilo isto

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović osvrnuo se u ponedjeljak navečer na događaj zbog kojeg je morao prekinuti veliku MMA karijeru. Naime, 24. veljače. 2019. doživio je moždani udar. Tog dana njegovom psiću MMA-ju otkazalo je srce, a Cro Cop je u više navrata ponovio da je uginuo od tuge.

“Na današnji dan prije točno godinu dana imao sam moždani udar! Hvala Bogu, uspio sam se uspješno oporaviti i vratiti svakodnevnom životu i treninzima bez posljedica koje su česta posljedica moždanog udara“, napisao je Filipović na društvenim mrežama.

Psić Max

“Psića na slici, mog Maxa, nikada zaboraviti neću. Ovaj dan ću pamtiti dok sam živ, kao i rođendan, a isto tako i mog Maxića! Mene odvezli u bolnicu, a mom Maxu srce stalo! Supruga mi je to rekla tek nakon par dana provedenih u bolnici. Bojala se reakcije moje kad čujem da ga više nema! Možda i bolje tako jer nema te sile ni posljedice koje bi me spriječile da ga odem još jednom vidjeti prije nego ga pokopaju“, prisjetio se.

“Max je 15 godina bio uz mene, spavao sa mnom, svuda sam ga vodio, na ljetovanja, na vikende u Slavoniju… Koliko smo bili vezani govori i da se toliko uznemirio kada je vidio da me izvode do automobila da mu je srce stalo. To je odanost neusporediva sa bilo čim. RIP Max“, završio je.