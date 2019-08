CRO COP PROGOVORIO O PORAZU UČENIKA I POMEO POD S KRITIČARIMA: ‘Je li moguće da netko misli da mu je Stipe to rekao?’

Bio je uvjeren da pobjeđuje, a na kraju je ostao u šoku

Srpski borac Darko Stošić izgubio je na bodove od Kennedyja Nzechukwua nakon tri runde borbe na UFC-ovom eventu u Newarku. Stošić, koji se za borbe priprema u Cro Copovoj dvorani, dva puta je kažnjen oduzimanjem boda zbog udarca u međunožje protivnika i to je bilo presudno. Sada se o njegovom porazu očitovao legendarni Mirko Filipović.

CRO COPOV UČENIK IZGUBIO ZBOG UDARACA U GENITALIJE: Srpski UFC borac nakon borbe otkrio svoju stranu priče

Poruka s Facebooka

Pozdrav svima! Evo da se i ja osvrnem na Darkovu borbu jer je i red, s obzirom koliko ‘stručnjaka’ i ‘znalaca’ je spominjalo moju dvoranu i pripreme u istoj. Kao prvo, Stole je sjajan lik i dobar čovjek i drago mi je da mu mogu pomoći. Na isti način razmišljaju svi u dvorani, kao i Stipe koji mu je bio u kutu i koji s njim najviše radi.

Od čega se sastoji ta pomoć? Prvo, na raspolaganju mu je dvorana 0-24. (Garaža, kako neki kažu, ima 300 kvadrata i visinu od 4 metra, ali lijepo je da ima ljudi za koje je to garaža. Kamo sreće da su svi tako uspješni poput njih i da su im garaže takve). Drugo, ima vrhunsku ekipu i za stand up i za parter. (Ishii, inače olimpijski pobjednik u judu, Ante Delija,Tomislav Čikotić, Saša Milinković, Teodras Auštoklius, a tu sam i ja i još dolaze vrhunski hrvači tijekom svakih priprema.

Treće, imamo odličan program i radi se zaista krvavo i teško, ali svatko od nas je individua za sebe i svako u trening daje onoliko koliko može i koliko MISLI da treba, ali program se mora poštivati i NEMA preskakanja. Isto kao što se MORA slušati kut, a ne raditi po svom i donositi svoje zaključke.

Stole je odradio pasivnu borbu, ali je bio bolji prvu i treću rundu! Dvije javne opomene su presudile.

Je li MOGUĆE da netko misli da mu je Stipe rekao da udari tri puta u genitalije? Je l’ MOGUĆE da netko misli da mu Stipe NIJE rekao da mora ići na prekid i dati sve od sebe u trećoj rundi jer će izgubiti radi dvije opomene? Stole to nije napravio, već je sam zaključio da ima dosta za pobjedu.

Pogriješio je jer nije slušao kut. Nije se do kraja pridržavao programa priprema. Zašto? Ne znam. Možda ga je mučilo skidanje kila, znam da mu je to teško padalo i strašno fizički iscrpljivalo. Uglavnom, svaka škola se plaća, a ona koja se ne plaća, ni ne vrijedi.

Dobra stvar za Stoleta je što je mlad i što ima vremena. Neka izvuče pouke iz ovog poraza kao da je pobijedio! A ovakve sparing partnere i ovako krvave treninge teško da će naći.I još nešto, ovo sve radim besplatno, jer volim Stoleta i želim mu pomoći, a to isto vrijedi i za ostale dečke iz dvorane. Putovao sam iz Pule na svaki sparing, jer sam mu ja sparirao, iako je to zadnja stvar koja mi treba, ali sam došao i odradio jer mi je drag i jer sam želio pomoći.

I još se borio protiv ljevaka (poput mene). Nisam se mogao produžiti 10 cm, koliko je protivnik viši, ali smo odradili odlične sparinge.

Eto toliko. A svi koji misle da bolje znaju i imaju više iskustva, neka se jave i ponude Darku svoje usluge. A Darko, koji će ovo pročitati, neka ovo shvati kao dobronamjeran i prijateljski savjet, jer ja mu želim sve najbolje i povremena promjena trening kampa je dobra i poželjna jer se čovjek ponekad zasiti iste dvorane, istih lica i svega ostalog, ali mora znati da mi radimo zajedno samo zadnjih 6 tjedana priprema, a 7. tjedan je putni. I da MORA doći u SOLIDNOJ formi na početak priprema, a ne zapušten. I da se na pripremama MORA gristi i slušati kut na treningu, a onda to prenijeti u borbu.