CRO COP POMEO POD S HRVATSKIM BISKUPOM: ‘Sramota. Staviti sve to u istu rečenicu jednostavno ne ide. Pa da ga j…’

Biskup Huzjak tijekom lova je teško ozlijedio drugog lovca.

Bjelovarsko-križevački biskup, Vjekoslav Huzjak (58), tijekom prijepodnevnih sati prošlog petka, u lovu je teško ozlijedio drugog lovca, pa ga je policija kazneno prijavila zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine.

BISKUP HUZJAK ZA VRIJEME LOVA UPUCAO LOVCA: Promašio divlju svinju i teško ga ranio, prevezen je u bolnicu

Naime, biskup Huzjak je kao strastveni lovac sudjelovao u organiziranom i prijavljenom lovu, a nesreća se dogodila u lovištu kod mjesta Kraljeva Velika, na području Lipovljana.

On i drugi lovac nalazili su se na susjednim čekama udaljenima oko 90 metara. Kada je primijetio divlju svinju, biskup je zapucao u nju. Međutim, promašio ju je, a puščano je zrno pogodilo 64-godišnjeg kolegu lovca u natkoljenicu.

Reakcija Filipovića

Ovaj slučaj posebno je zgrozio prosavljenog hrvatskog MMA borca Mirka Filipovića.

“Taman kad pomisliš da te više ništa ne može iznenaditi i razočarati shvatiš da nije tako. Evo čitam da je jedan naš dični biskup u lovu propucao drugog lovca. Jedan svećenik da se bavi lovom? Da jedan svećenik i to još biskup ide iz zadovoljstva i zabave ubijati životinje? Da se razumijemo, prekobrojan broj životinja na određenom prostoru doveo bi do uništenja usjeva, divljač bi vremenom počela ulaziti i u naselja itd. Itd. itd. i kontrolirani lov je jednostavno nužan, koliko god on meni i mnogima bio oduran. Ali da se tim bavi jedan svećenik, biskup, e to je stvarno sramota. Jer sigurno taj lik nije bio zabrinut za usjeve svojih župljana ili za eko ravnotežu u svom području, već mu je to gušt i zabava. A staviti u istu rečenicu svećenik, puška, pucanje i ubijanje iz zabave jednostavno ne ide. Pa da ga j…..”, poručio je Cro Cop.