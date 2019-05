CRO COP PREPRIČAO ANEGDOTU IZ BOLNICE: ‘Rekao sam “pa što vam je, jeste poludili”? Stao mi je sat na ruci od straha’

Mirko Cro Cop Filipović podijelio je priču iz bolnice, gdje je bio hospitaliziran nakon moždanog udara

Mirko Filipović se uspješno oporavlja nakon što je bio hospitaliziran zbog moždanog udara. Hrvatski borac se neće profesionalno vratiti u ring, ali najveća je opasnost prošla te se sada može koncentrirati na potpuni oporavak.

Cro Cop je nedavno i na svojoj Facebook stranici podijelio anegdotu iz svog posjeta bolnici.

“Ovako je mene doktor utješio po završetku magnetske rezonance mozga nakon što sam hitno hospitaliziran radi moždanog udara. Po dolasku u bolnicu odmah su me odveli na magnet da vide o čemu se radi. Ja sam došao do MR uređaja i sam legao unutra. I kad sam nakon 20 min trebao izaći vidim njih četvorica oko uređaja i hvataju me za ruke i noge i pridižu polako. Rekoh, pa što vam je, jeste poludili? Pa mogu sam. Veli jedan, nemoj sam, mi ćemo. Ma dajte što vam je, zašto me zafrkavate? I vidim tad glavnog doktora i onda ide razgovor s ove sličice. Kad mi je rekao što sam doživio i pokazao mi snimak stao mi je sat na ruci od straha. Rekoh, pa što ćemo sad? Veli doktor, ne mudruj već lezi na kolica ova i ideš na odjel”, napisao je Filipović.