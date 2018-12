CRO COP PATENTIRAO BRUTALNU VJEŽBU: Ovako se sprema za povratničku borbu i veliki revanš s Amerikancem

View this post on Instagram

neznam kako bi nazvao ovu vjezbu,ali je redovno radim.nisam nikada vidio da ju netko radi i ovaj sistem i redoslijed sam sam patentirao.vrhunska vjezba za cijelo tijelo,i za rekreativce i za profesionalne borce.na snimci je prikazana jedna runda,koja traje oko 1 minute.ovisno o formi i potrebi radi se od 3 do 15 rundi.runda traje minutu i nakon nje 1 minuta pauze.i tako..koliko tko moze.ja radim 15 rundi.naravno,sto je partner tezi i vjezba je teza.Darko ima trenutno 105 kg.iako mi je idealno ovu vjezbu raditi sa partnerom koji teži izmedju 115 i 120 kg.savjetujem da krenete ovu vjezbu raditi sa osjetno laksim partnerom dok se tijelo ne adaptrira na ovu vjezbu i da bi izbjegli ozljede!👊