Filipović je odgovarao na pitanja fanova putem Facebooka

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović u utorak je navečer uživo odgovaran na pitanja fanova. Koronavirus, potres u Zagrebu, Stipe Miočić i slične teme bile su nezaobilazne.

“Obitelj mog prijatelja iz Italije dobila je koronu, ima četvero djece i svi su bili zaraženi. Dva člana šire obitelji su mu od toga preminula. Njegova obitelj je ozdravila, a uzimali su smo paracetamol i u roku par dana su se izliječili. Hvala Bogu izvukli su se”, kazao je Cro Cop.

“Potres? Bio mi je to veliki šok. Da sam bio budan bilo bi mi lakše. Bilo me frka. Tutnjava me šokirala. Mislio sam da je susjedu kuća eksplodirala. Bilo me srah izaći. Mislio sam da mi nema pola kuće”, kazao je Filipović.

Prošlo je godinu dana otkako je pretrpio moždani udar. Što se tiče zdravlja kazao je kako se jako dobro osjeća, ali da se natjecateljski više neće boriti.

Za Miočića je rekao kako je divan i prekrasan čovjek, skroman i pravi šampion.

”Njegova skromnost ga je koštala u ovom UFC-u. Najpopularniji ljudi su oni koji rade cirkus kao McGregor. Stipe nije takav, normalan je čovjek”, kazao je.

Prokomentira je i činjenicu da na Facebooku više nije prijatelj s Robertom Soldićem.

“Vrhunski je borac i mogao bi napraviti veliku karijeru. Bio mi je prijatelj, ali se sukobio s nekim momkom iz Slovenije i počeli su se prozivati na vulgaran način. Bilo je psovanja majke… Izbrisao sam ga jer nisam mogao gledati ako se stalno prepire na naslovnici”, otkrio je.

Dobio je pitanje i vezano za Conora McGregora.

“Popijem litru Stocka i za 45 idem s njim. Nema on šanse”, poručio je.

Otkrio je i kako mu je na jednom eventu u Las Vegas prišao Chuck Norris te ga radio da se fotografiraju, kao i o da mu je Jason Statham prišao u WC-u.

“Razmijenili smo brojeve i mejlove. Htio je doći kod mene na trening u Zagreb”, iispričao je Cro Cop.