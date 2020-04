Napustio je njegov tim a da mu to nije niti javio

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović progovorio je svom donosu s najboljim srpskim MMA borcem Darkom Stošićem. Nakon nekoliko godina što je proveo trenirajući s Cro Copom odlučio prijeći u Eleveation tim. O njihovom razlažu Cro Cop je progovorio tijekom gostovanja u Podcast Inkubatoru.

“Veliki potencijal, ali nije talent. Pod potencijal mislim na tjelesni. On je strašno eksplozivan, brz, razornog udarca. Talent je skriven u glavi, to je ono koliko ćeš se truditi, koliko ćeš ginuti na treningu i koliko ćeš ići preko granice boli. Ja mu ovo govorim kao prijatelj. Ja mu jesam prijatelj”; započeo je Filipović pa se osvrnuo na njegov prelazak u UFC gdje je doživio debakl.

Ništa ga nije pitao

“On me nije pitao što mislim o njegovom odlasku u UFC. Došao je i rekao da ide u UFC. Nije me pitao, a ja bih mu rekao – u koju kategoriju ideš? Nikad se nisi borio u poluteškoj kategoriji, nemoj da ti prvo iskustvo u UFC-u bude u poluteškoj kategoriji. Odi u neku manju organizaciju da vidiš kako će ti tijelo reagirati. On je jako loše reagirao. Ne želim ga sada braniti i opravdavati. Na kraju, nije njega nitko deklasirao od njegovih protivnika. No, njega je jako teško pogodilo skidanje kilograma. On to nije nikad radio. Bio je totalno bezvoljan, totalno iscrpljen, totalno nervozan. To mu je strahovit šok predstavljalo. Svaki organizam, svako tijelo drugačije reagira na skidanje kilograma “, ispričao je Filipović, prenosi Fightsite. Istaknuo je i da se ne ljuti na njega.

“Stoletu je kod mene bilo na raspolaganju sve. Imao je vrhunske sparing partnere. Stvarno smo mu pomogli. I bačvu smo temperirali za njega. Sve ga je čekalo… Ja se na njega ne ljutim, ali Stole nije smio dozvoliti da ja pročitam na Facebooku i portalima kako je napustio Cro Cop tim. Kao da se to napušta ili da se tu dolazi… Ja sam mu samo pomagao. Trebao mi je reći idem tu i tu, u Elevation team. Rekao bih mu bravo, odlična odluka, ali nemoj da to pročitam tamo. I trebao je reći – ‘dečki hvala na svemu što se mi pružili, htio bih probati nešto novo.’ I ja sam rekao da je to sjajna stvar. Meni ne treba to da mi neki čobani pišu poruke i govore: “upropastio si nam Stoleta”. Pa zar Stole ili netko misli da sam ja neki krivi savjet dao. Da sam mu, recimo, forsirao ‘high kickove’. Ja sam mu prvi forsirao rušenje. Satoshiju isto tako”, rekao je i dodao.

Puno mu pomogli

“On je u moju kuću uvijek dobrodošao. Sjajan momak, ali trebao mi je javiti da ide u Elevation tim, nije bilo u redu da to saznam iz medija i da se ljudi naslađuju. Mi smo dali sve najbolje od sebe. Dečki, Stipe i ja smo stvarno pomogli. On mora shvatiti da je problem bio u njemu, u nikom drugom, nego u njemu. Ne želim ga braniti, ali ponavljam, skidanje kila ga je uništilo. Vjerujte mi, on će se bolje snaći u teškoj kategoriji”, poručio je. Stošić je pobjedom debitirao u UFC-u, ali je onda nanizao tri poraza te je ostao bez ugovora.

Veliki problem

“Prvi meč je odradio super. I drugi je odradio solidno, ali mu je pukao pectoralis. Radio je sparing sa Sašom i pogledam ih i čujem kako je pukao mišić… On se uhvatio, a ja sam odmah znao da je gotovo… Uslijedila je rehabilitacija. On je došao i nešto zapušten. Došao je sa 107 kilograma, teško je to skinuti. Skidanje kilograma je bio njegov najveći problem. On je sjajan borac, ima razoran udarac i kad krene on obori svakoga. Vidio sam kako vrhunskog hrvača od 140 kilograma zakucava o pod. To je ono što on treba raditi i žao mi je ako misli da sam mu nešto krivo rekao. Ima fantastičan desni kroše i desni direkt. Recimo, velika mana mu je što mu se ljudi brzo ustaju. Treba bolju kontrolu partera i tu treba nešto poboljšati. A ima udarčinu da ih može potući sve. Ovi su kao duži, viši… Nema to veze. Daniel Cormier je samo od Stipe izgubio u teškoj kategoriji. Jednom dobio, jednom izgubio, a još je niži od Stošića, a ‘reach’ im je praktički isti. Nema to veze… prilagodi se. Bolje bi mu bilo da je nastupao u teškoj kategoriji. Ovo sad podržavam sa 105 kilograma. Da je eksplozivan, svjež, odmoran. Da mozak dobro funkcionira”, kazao je Cro Cop te je poslao savjet svima.

“UFC nije mjesto za eksperimentiranje. Trebao je odraditi par mečeva prije pa da vidi može li to ili ne. On je sa 105 kila ubojica i može ih tamo poizuvati sve. Samo mora se posložiti u glavi. Dat ću mu i jedan prijateljski savjet. Vrijedi i za njega, ali i za ostale dečke iz moje ekipe, odnosno momke koji dolaze kod mene – ne rasipajte vrijeme na društvene mreže. Dečki, rezultat je na prvom mjestu”,

