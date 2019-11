CRO COP IZAZVAO LUDNICU U ARENI: Filipović se obratio publici i rastužio sve fanove: ‘Prolaze me trnci, ali vrijeme nikome ne prašta’

U zagrebačkoj Areni održao se 51. izdanje najvećeg MMA spektakla u Europi – poljskog KSW 51. Prava u Hrvatskoj na prijenos eventa imao je RTL. Tako se ovaj ponajveći MMA spektakl ikad na ovim prostorima mogao gledati od 19.40 na RTL Playu i od 21.50 na TV kanalu RTL 2. Tekstualni prijenos KSW 51 UŽIVO moli ste pratiti na portalu Net.hr

Uz stihove pjesme The Wild Boys i ovacije cijele Arene Mirko Cro Cop Folipović stao je u kavez i obratio se fanovima.

“Ovaj show je odličan. Atmosfera u Zagrebu je odlična kao i uvijek“, rekao je uz ogromne ovacije publike.

“Koliko mi je teško biti tu? Vratiti se neću, ali trnci me prolaze. Cijeli život sam ostavio u ringu i kavezu. Jučer na vagi sam stao iz zafrkancije… To je dio mog života. Tome sam posvetio život i to je sve što znam raditi i volim. Vrijeme nikome ne prašta tako niti meni. Došlo je vrijeme da se povučem i to je moja konačna odluka. A da me trnci prolaze naravno, svaki put kad vidim ring ili kavez, a kamoli kad sam ovdje“, poručio je.

“Delija? Odradio je sjajan meč kako smo dogovorili na treningu. Vrhunski”, završio je i opet zaradio ovacije.