CRO COP ODGOVORIO NELSONU: ‘Obrij tu odvratnu bradu i pokaži malo respekta. Prebit ću tvoje bezobrazno dupe’

Hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović nedavno je objavio kako je pred njim novi izazov. Filipović će u Bellatorov kavez ući 25. svibnja u Londonu, a za protivnika će imati starog znanca iz UFC-a Royja ‘Big Country’ Nelsona. U nedjelju je ovaj borac zaoštri retoriku prema Filipoviću čime je siprovocirao nejgovu reakciju.

ROY NELSON NAPAO FILIPOVIĆA: ‘Iznenadila me borba, a Cro Cop je opet na posebnim suplementima’

“Mislim kako je Cro Cop definitivno napredovao posljednjih godina, no mislim da se vratio na posebne suplemente, bolje suplemente od uobičajenih. Kroz cijelu moju borilačku karijeru, jedini razlog zašto su se ljudi htjeli boriti protiv mene ili su vjerovali da me imaju šanse pobijediti, je zbog toga što su bili na nečemu. To je nešto protiv čega nekada ne možeš. Uostalom, moj je posao boriti se protiv onoga protiv koga moj poslodavac želi da se borim”, rekao je Nelson i nastavio:



“Želim pobjedu kojom bih osvetio mog prijatelja King Moa te priliku da se vratim u turnir i opet borim protiv Mitrionea.”

Stigao je i odgovor Cro Copa.

“Dragi Roy, ne moraš se brinuti da uzimam stimulanse kao što tvrdiš. Jedini ‘specijalni dodatak’ su dva teška i krvava treninga svaki dan. I tako pet dana u tjednu. Bit ću testiran, kao i svi ostali borci, tijekom priprema za meč, neposredno prije borbe i odmah nakon dvoboja. Možeš biti miran i radije razmišljaj o tome da pronađeš neki dobar izgovor nakon što budem prebio tvoje bezobrazno dupe. Imaš dovoljno vremena do 25 svibnja. I da, molim te, učini mi uslugu. Obrij tu odvratnu bradu, izgledaj kao profesionalac i pokaži minimum respekta prema protivniku. Sretno”, napisao je na Facebooku.