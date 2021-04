CRNI SCENARIJ ČEKA SVE KOJI NISU NAPUSTILI SUPERLIGU: Šef UEFA-e otkrio što će se dogoditi klubovima koji se ne žele izaći iz notorne lige

Superligu još nisu napustili Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid i Milan

Čelni čovjek UEFA-e, Aleksander Čeferin, poslao je vrlo važnu poruku svim klubovima koji još uvijek nisu napustili Superligu. Slovenac je bio vrlo jasan i kazao je kako svi koji igraju Superligu neće moći igrati i Ligu prvaka.

Superligu još nisu napustili Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid i Milan, doduše, talijanski klub bio je blizu odstupanja, ali još uvijek nisu izašli.

“Kristalno je jasno da će klubovi morati odlučiti jesu li u Superligi ili su europski klub. Ako kažu da su u Superligi, onda, naravno, neće igrati Ligu prvaka. Ako su spremni to napraviti, onda neka igraju u svom natjecanju”, rekao je Čeferin.

O konkretnim sankcijama još se ne govori, ali Čeferin je rekao da ovi klubovi koji su se pokajali i napustili projekt Superlige neće biti na isti način sankcionirani kao i oni koji još uvijek nisu ili čak neće odstupiti.

“Još uvijek čekamo pravne stručnjake i onda ćemo donijeti odluku, ali svi će snositi posljedice za svoje odluke i oni to znaju. Drugačija je situacija između klubova koji su priznali svoju pogrešku i koji su rekli da će napustiti projekt. Ostali uglavnom znaju da je taj projekt mrtav, ali vjerojatno ne žele to prihvatiti”, kazao je Čeferin za Associated Press.