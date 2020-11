Nakon što se oporavio od Covida, portugalska nogmetna zvijezda Cristiano Ronaldo pozvan je u četvrtak u portugalsku reprezentaciju s kojom će sljedeću srijedu igrati prijateljsku utakmicu protiv Andorre, a zatim u Ligi nacija protiv Francuske i Hrvatske.

Peterostruki osvajač Zlatne lopte bio je pozitivan na koronavirus 13. listopada zbog čega je propustio utakmicu protiv Švedske (3-0) u Ligi nacija.

Nakon što je ozdravio kapetan Seleçaoa se u nedjelju vratio na nogometne terene dva gola zaigravši za Juventus protiv Spezie u talijanskom prvenstvu.

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo

Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY

— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020