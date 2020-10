CRISTIANO RONALDO OPET POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Propustit će veliki okršaj s Messijem

Portugalski nogometni superstar Cristiano Ronaldo bio je pozitivan na novom testiranju na koronavirus zbog čega će propustiti okršaj s Barcelonom sljedeći tjedan u Ligi prvaka.

Ronaldo je bio pozitivan na testiranju dok je bio s portugalskom reprezentacijom prije deset dana, a sad se ponovno testirao i opet je bio pozitivan.

