CPLIPPERSI ZUBCU DOVELI OPASNU KONKURENCIJU: Radi se o igraču koji je u NBA-u odigrao preko 800 utakmica

Iskusni 31-godišnji španjolski centar Serge Ibaka napustit će Toronto i pridružiti se Los Angeles Clippersima, Gordon Hayward će od nove sezone dres Bostona zamijeniti dresom Charlotte Hornetsa, dok će Rajon Rondo nakon osvojenog naslova S Los Angeles Lakersima karijeru nastaviti u Atlanti.

Ibaka je s Clippersima dogovorio dvogodišnju suradnju vrijednu 19 milijuna američkih dolara, a trebao bi se na centarskoj poziciji nadopunjavati s hrvatskim reprezentativcem Ivicom Zubcem na sličan način kako je to činio Montrezl Harrell koji je preselio u tabor aktualnih prvaka Lakersa.

Ibaka je u dosadašnjoj NBA karijeri odigrao 808 utakmica za Toronto, Oklahoma City Thunder i Orlando, a s Raptorsima je prošle godine osvojio povijesni naslov prvaka, prvi za jednu NBA momčad iz Kanade te će se u Clippersima ponovno spojiti s Kawhijem Leonardom, najzaslužnijim čovjekom za prošlogodišnji trijumf Raptorsa.

Ibaka je tijekom karijere prosječno ubacivao 12,6 koševa uz 7,4 skokova, a u prošloj sezoni je sa 15,6 poena imao svoj najbolji napadački učinak.

Jedan od najunosnijih ugovora u ovom prijelaznom roku potpisao je dosadašnji krilni igrač Bostona Gordon Hayward koji je sa Charlotte Hornetsima potpisao ugovor o četverogodišnjoj suradnji vrijedan 120 milijuna dolara.

To the city of Boston, thank you for embracing me as your own these last 3 years. I cannot say thank you enough to all the fans, my teammates, coaches and everyone in the organization I built such strong relationships with. pic.twitter.com/xsxD05EVKz

— Gordon Hayward (@gordonhayward) November 21, 2020