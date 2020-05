ČOVJEK ZBOG KOJEGA JE BOBAN OTIŠAO IZ MILANA POTVDIO GLASINE: Ovo objašnjava zašto je legendarni Hrvat poludio

Rangnick bi u Milanu trebao objediniti uloge direktora i trenera, što znači da će doći do potpune reknstrukcije u klubu

Njemački nogometni stručnjak Ralf Rangnick potvrdio je razgovore s talijanskim velikanom Milanom, koji ga želi dovesti za novog trenera.

Rangnick je trenutno direktor nogometnog razvoja u Red Bullu, a u prošlosti je vodio brojne klubove iz Bundeslige, uključujući RB Leipzig i Schalke 04.

Osobno potvrdio

“Ne mogu to u potpunosti odbaciti. Iz Milana su me pitali jesam li dostupan, a ja sam to prenio Red Bullu i onda su krenuli razgovori s mojim agentom. No, nakon kontakta pojavila se pandemije koronavirusa i u prvi plan su došla važnija pitanja”, otkrio je za Bild.

🎙️ Ralf Rangnick told Bild "I can’t exclude it completely. Milan asked me about my availability, I advised Red Bull and there were talks with my agent. After the contact, the coronavirus outbreak arrived." pic.twitter.com/OAF2wBbFaa — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) May 8, 2020

Kako su pisali brojni mediji, Rangnick bi u milanu trebao imati potpunu kontrolu, od kupovine i prodaje igrača, do treniranja momčadi.

Pobuna protiv čelnika

To bi značilo da će on objediniti uloge direktora i trenera, što znači da će doći do potpune reknstrukcije u Rossonerima. Nakon što se pojavila vijest o Rangnickovom dolasku legendarni Hrvat Zvonimir Boban, tadašnji sportski direktor Milana, dao je intervju za Gazzettu dello Sport i sasuo paljbu po izvršnom direktoru Milana Ivanu Gazidisu te ga je optužio da radi njemu i drugom direktoru te klupskoj legendi Paolu Maldiniju iza leđa.

Taj ga je intervju na koncu koštao posla jer je Boban ubrzo otišao iz Milana.