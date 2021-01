Super Mario trebao bi biti na klupi u subotnjem ogledu MIlana i Atalante

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić potpisao je u utorak ugovor s talijanskim prvoligašem Milanom do kraja ove sezone. Trener Stefano Pioli u petak je održao konferenciju za medije uoči utakmice s Atalantom u prvenstvu, na kojoj je govorio i o tome kakve planove ima s Mandžukićem.

“Mario se odmah dobro uklopio. Već je bio u Italiji i ima moderan, europski mentalitet. Nije bilo problema u pridruživanju grupi, sve je bilo puno pozitive. U dobrom je fizičkom stanju. Dugo nije igrao, ali pojavio se željan i odlučan”, rekao je Poli pa progovorio što planira s hrvatskim ofenzivcem:

“Postoje dvije mogućnosti, ili ga držim vani tri do četiri tjedna da ulovi ritam, ili to ubrzavam i stavljam ga na teren da tako pronađe ritam. Ja biram drugu opciju, on je dobro i spreman je da ga pozovem sutra.” Pioli je zatim rekao da vjeruje da Mandžukić može igrati sa Zlatanom Ibrahimovićem.

“To mislim i vjerujem da će to biti mogućnost, ali Mario je tek stigao i mora pronaći svoj ritam. U mojoj viziji je da on i Zlatan igraju zajedno”, zaključio je.

U međuvremenu, na temu Mandžukića progovorio je bivši talijanski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Milana Riccardo Montolivo.

“Doveli su igrača koji zna igrati sve uloge. Pioli će znati kako ga upotrijebiti. Doveli su ga s uvjerenjem da mogu osvojiti Scudetto. Mandžukić se odmah stavio na raspolaganje, a to svi cijene”, kazao je. O Mandžukiću je govorio i čuveni Fabio Capello.

“Posjeduje kvalitetu i iskustvo. Međutim samo iskustvo nije dovoljno. Mora tu biti i kvalitete. Može mijenjati Ibrahimovića, ali može i s njim igrati. Mandžukić je došao pomoći i Milan će do kraja biti u utrci za naslov”, rekao je trener koji je Milanu donio naslov pobjednika Lige prvaka 1994. godine u kultnoj utakmici s tada favoriziranom Barcelonom Johana Cruyffa.