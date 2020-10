ČOVJEK KOJI JE OTKRIO BRADARIĆA I PRVI MU DAO PRILIKU: ‘Neki su mi govorili da ne može igrati ni za drugu momčad Hajduka’

Bivši trener Hajduka osvrnuo se na debitantski nastup Domagoja Bradarića

Dan nakon pobjede Hrvatske u prijateljskoj utakmici sa Švicarskom (2:1) jedno ime posebno je došlo pod povećalo javnosti. Domagoj Bradarić oduševio je u debitantskom nastupu za Vatrene. Izbornik Zlatko Dalić ga je posebno izdvojio u analizi utakmice te je poručio kako je zadovoljan onime što je pokazao.

U razgovoru za Net.hr Ivan Katalinić (69) također je biranim riječima govorio o Bradarićevom nastupu. O tome više možete pročitati – OVDJE.

Riječ je, inače, o igraču koji je stasao u Hajdukovoj omladinskoj školi i kojem je prvu priliku u seniorskom nogometu dao Zoran Vulić. Bilo je to u ljeto 2018.

“Drago mi je da je Hrvatska dobila jednog pravog igrača nakon dugo vremena, jedno pravo ‘dite’, normalno ‘dite’, skromno i to je ono što mu je veliki plus. Nije ‘dite’ koje se nameće, nije ‘dite’ koje se gura koje je po portalima i ima nekakav marketing iza sebe. Njegov marketing je njegova igra i to je ono što je meni drago kod njega”, kazao nam je Vulić.

Nitko ga nije gurao

“Neki su mi, da budem iskren, govorili da ne može igrati ni za drugu momčad Hajduka. Ja sam njega stavio pored tri stranca koja smo imali u tom trenutku, Hysena Memolle, Andrea Fomitschowa i Steliano Filipa. Ja sam se odlučio da on igra tako da je on to sve zaslužio svojom kvalitetom i svojim radom i to je ‘dite’, koje u svlačionici niti čujete niti primijetite, niti ima roditelje koji ga guraju… Prema tome on je jedno ‘dite’ koje bi svatko poželio u datom trenutku u svlačionici”, rekao je bivši trener Hajduka.

Nakon samo godinu dana u prvoj momčadi Bijelih potpisao je petogodišnji ugovor s Lilleom. To je, čini se, bio pun pogodak za ovog lijevog beka.

Dobro odabrao

“Najdraža mi je stvar što je odabrao jednu ligu gdje će doći do izražaja. Nije izabrao jedan teži put, Italiju li Njemačku, gdje ta njegova kvaliteta, lucidnost i tehnika ne bi dolazila do izražaja. U Francuskoj svaka ekipa igra nogomet, svatko svakoga može pobijediti. Svi ti igrači danas, sutra završavaju u Engleskoj. Mislim da je izabrao jedan pravi put i jedan pravi način. Svako dijete bi trebalo znati za koju je ligu predodređeno. Ne govorim da sura neće doći u Juventus ili Manchester, ali mislim da je za dijete od 18-19 godina Francuska izmišljena ako znaš igrati, a on zna igrati nogomet”, smatra Vulić i upozorava kako je prednjim još uvijek dugačak put.

“Treba raditi, ne treba ga stavljati na vrh. Ima dosta toga naučiti. Ne trebamo ga stavljati na prve stranice. S time mu nećemo pomoći. Najvažnije mu je da igra i trenira i onda će svoje kvalitete i znanje pokazati svima”, poručuje.

Izbornik Dalić ga je u ovoj utakmici stavio na poziciju lijevog krila, koju inače pokriva Ivan Perišić.

Kao protiv Gorice

“Drago mi je da ga je Dalić stavio na mjesto na koje sam ga i ja stavio protiv Gorice, dakle lijevo krilo. Mislim da tu može dati svoj veliki doprinos. Njegove kvalitete prema naprijed su neupitne. Ima lijep dribling, jedan lijep pas, centaršut. Još malo da digne, a dignut će, fazu obrane u Francuskoj, i imat ćemo jednog svjetskog beka”, rekao nam je Vulić, koji nije zaboravio niti na Bornu Barišića, čovjeka koji je prvi izbor za lijevu bočnu poziciju u reprezentaciji.

“Ne treba zaboraviti niti to da je tu Barišić, jako dobar bek i ne treba biti nepošten i prema njemu. Treba reći da smo u ovom trenutku dobili jedu odličnu alternativu i odličnog igrača pred kojim je budućnost. Nakon Jarnija nismo izbacili lijevog beka, sad hvala bogu imamo i Barišića i Bradarića i Melnjaka, tako da smo tu lijevu stranu za sada zatvorili. Još se tražimo na desnoj strani. Nadam se da će u budućnosti doći jedan desni bek ako je Vrsaljko skloniji ozljedama jer je glupo ka morate stopere stavljati na tu desnu poziciju”, završio je Vulić.